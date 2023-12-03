В Германии необходимо прекратить социальные выплаты новоприбывающим беженцам с Украины. С таким призывом 3 декабря выступил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер.

По его словам, было бы незаконно отменять пособия для ранее приехавших украинцев. Однако вновь прибывшим беженцам нужно перестать их выплачивать.

«Всем остальным, кто приезжает к нам, нужно предоставлять социальное пособие через пять лет, а не через 18 месяцев», — передает издание Stern слова Зёдера.

Он указал, что в Баварии просителям убежища могли бы переводить сумму на еду и одежду на банковские карты вместо пособия, которое выдается наличными деньгами.

В публикации отмечается, что социальное пособие на данный момент получили 700 тыс. украинцев.

Ранее, 18 ноября, представитель ХСС в немецком бундестаге Александер Добриндт раскритиковал действующую практику денежных выплат украинским беженцам. Он отметил, что в соответствии с законом о льготах для лиц, ищущих убежища, беженцам с Украины положена материальная помощь в первые несколько месяцев, потом должно начинаться трудоустройство, чтобы необходимость в выплате денег отпадала.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию: до 200 прибывающих в день.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.