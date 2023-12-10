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Лидер немецкой оппозиции призвал украинских беженцев идти работать

Глава оппозиции ФРГ: лишь пятая часть украинских беженцев нашла работу
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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka
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В Германии беженцы с Украины должны работать, а не жить на пособия, заявил 10 декабря глава оппозиционной немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию Focus.

«Мы хотим, чтобы они работали. Могу только порекомендовать посмотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше — 65% и даже 78% — в Дании. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и предоставляем слишком высокие пособия», — отметил политик.

Кроме того, он задался вопросом, почему Германии не удается закрыть 700 тыс. вакантных рабочих мест при 2,6 млн безработных в стране.

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Накануне в городе Гера на востоке Германии прошла акция протеста против размещения беженцев в бывшей больнице Висмут. В демонстрациях приняли участие более 1200 человек. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. В нем приняли участие 73 автомобиля и более 150 человек.

Ранее, 7 декабря, группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в обращении к правительству страны указала на медленную интеграцию украинских беженцев на трудовом рынке ФРГ в сравнении с другими странами Евросоюза (ЕС). Парламентарии также отметили явление вторичной миграции внутри ЕС, когда беженцы с Украины переезжают в Германию из других стран.

3 декабря в Германии призвали прекратить выплаты украинским беженцам. Речь идет только о новоприбывших, поскольку было бы незаконно отменять пособия для ранее приехавших украинцев. Отмечается, что социальное пособие на данный момент получили 700 тыс. украинцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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