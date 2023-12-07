В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране

Интеграция украинских беженцев на трудовом рынке ФРГ проходит медленнее, чем в других странах Евросоюза (ЕС). Об этом группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила в обращении к правительству страны.

Письмо от имени фракции АдГ направили депутаты Рене Шпрингер, Юрген Поль, Ульрике Шильке-Цизинг, Геррит Хюи, Тобиас Петерка, Ханнес Гнаук, Норберт Клейнвехтер, Готфрид Курио и Мартин Гесс. В качестве одной из причин они выделили проблему бюрократии в стране.

«В то время как около 18% нашли работу в Германии, в таких странах, как Польша, Чехия и Дания, эта цифра составляет две трети и более», — цитирует текст документа Lenta.Ru.

Кроме этого, парламентарии указали на явление вторичной миграции внутри ЕС, когда украинские беженцы переезжают в Германию из других стран. Важную роль в этом вопросе играет финансовая составляющая, считают члены бундестага.

Ранее, 3 декабря, премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил с призывом о необходимости прекратить в Германии социальные выплаты новоприбывающим беженцам с Украины. По его словам, было бы незаконно отменять пособия для ранее приехавших украинцев. Однако вновь прибывшим беженцам нужно перестать их выплачивать.

Ранее, 18 ноября, представитель ХСС в немецком бундестаге Александер Добриндт раскритиковал действующую практику денежных выплат украинским беженцам. Он отметил, что в соответствии с законом о льготах для лиц, ищущих убежища, беженцам с Украины положена материальная помощь в первые несколько месяцев, потом должно начинаться трудоустройство, чтобы необходимость в выплате денег отпадала.

17 ноября издание INTERIA Biznes сообщило, что большинство украинских беженцев возвращаются на родину или переезжают в Германию. Последние данные Евростата говорят о том, что ФРГ стала основным местом проживания вынужденных переселенцев, сообщает телеканал «360».

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию, — до 200 прибывающих в день.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.