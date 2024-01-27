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Стала известна дата вынесения решения по делу Валиевой CAS

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет рассматриваться в спортивном арбитражном суде (CAS), решение будет принято 29 января. Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) в пятницу, 26 января.

«Я услышала, что долгожданное решение Спортивного арбитражного суда по делу о допинге Камилы Валиевой выносится в понедельник — почти через два года после командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — написала она.

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Российская спортсменка оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено.

В ходе следствия Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

Однако в начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось.

Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе спортсменку также поддержал МОК, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины. 10 ноября CAS сообщил, что вынесет итоговое решение по Валиевой до конца января 2024 года.

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