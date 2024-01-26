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МИД РФ назвал отношения РФ и Франции глубоким кризисом

МИД РФ: отношения России и Франции в глубоком кризисе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причем не по российской инициативе, в Париже заморозили механизмы диалога. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ 26 января.

«Выстраивание любых рабочих отношений зависит прежде всего от двух обстоятельств: наличия взаимного интереса к этому самих стран и готовности их официальных властей предпринимать конкретные шаги на данном направлении. С этой точки зрения очевидно, что сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причем не по российской инициативе», — указано в публикации.

В Париже занимают враждебную позицию по отношению к России, официальные представители регулярно заявляют о важности нанесения РФ «стратегического поражения», подчеркнули в министерстве.

«Руководствуясь такой идеологической установкой, наши бывшие партнеры по своей воле за два года разрушили тот задел, который создавался десятилетиями, заморозили механизмы диалога и поддержки сотрудничества, нанесли сильнейший удар по торгово-экономическому, научному, культурному и гуманитарному сотрудничеству», — отмечается в сообщении.

Российская сторона всегда оставалась открытой к диалогу с зарубежными странами из числа недружественных стран, включая Францию. Но, как подчеркнули в МИД РФ, печальный опыт Минских договоренностей, одним из гарантов которых выступал Париж, наглядно продемонстрировал нежелание Запада учитывать интересы России.

«Поэтому вопрос о возможности диалога уместнее адресовать самим французам. Готовы ли они к честному и непредвзятому обсуждению причин происходящих в Европе и мире процессов, искать выходы из сложившейся ситуации на основе взаимного уважения и учета интересов всех стран? По первым заявлениям нового министра Европы и иностранных дел Пятой республики С. Сежурне о ведении Францией и Европой на Украине «экзистенциальной битвы» такой готовности не наблюдаем», — отметили в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что Россия не питает иллюзий в отношении желания нового министра «перевернуть игру» и пойти наперекор установкам ЕС и НАТО, которые на самом деле являются вашингтонскими установками.

«В любом случае мы готовы откликнуться на любые жизнеспособные и конструктивные инициативы как в том, что касается урегулирования конфликта на Украине, разумеется, с учетом новых политико-правовых реалий, так и при обсуждении мировых и региональных проблем. Россия никогда не отказывалась от честного диалога с любыми государствами. Главным критерием для нас был и остается учет насущных интересов России, наличие гарантий их исполнения и соблюдение принципов взаимного уважения сторон», — подытожили в министерстве.

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До этого Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января по крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, которое устроили ВСУ. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

25 января прошло заседание Совета Безопасности ООН. На следующий день Песков отметил, что во время собрания какого-либо решительного осуждения теракта с Ил-76 со стороны стран Запада не было. По его словам, «то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества».

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Ранее, 19 января, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России. Он заявил, что альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны, и призвал Францию «выйти из этой смертельной спирали».

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