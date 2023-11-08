Осеннее обострение: Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО

Франция сорвала участие российской делегации в 42-й сессии конференции ЮНЕСКО, сообщили в МИД России. Париж отказал в выдаче виз представителям России. Москва призвала гендиректора организации Одре Азуле принять меры по обеспечению исполнения Францией своих обязательств в ЮНЕСКО, обвинив Париж в «самоуправстве без оглядки на действующие международно-правовые нормы». Подробности — в материале «Известий».

Париж не выполнил обязательств

«Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Фра нцией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям РФ, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО. Оно приобрело системный характер», — прокомментировала ситуацию официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она пояснила, что было сорвано участие в заседаниях открывшейся 7 ноября в Париже 42-й сессии Генеральной конференции организации заместителя главы делегации, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, отвечающего в том числе за вопросы коммуникации и информации.

Также из-за несвоевременной выдачи визы на встрече национальных комиссий стран-членов ЮНЕСКО накануне открытия Генконференции не смогла присутствовать ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко.

«Эти эпизоды — примеры из череды аналогичных вопиющих случаев. За последние месяцы целый ряд российских представителей без объяснения причин не был допущен к участию в международных мероприятиях на площадке организации в Париже», — говорится в комментарии.

По словам дипломата, в МИД РФ видят в нарушениях Парижем положений соглашения между Францией и ЮНЕСКО относительно центральных учреждений организации и ее привилегий и иммунитетов «самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы».

Согласно упомянутому соглашению, Париж должен «без задержки и взимания платы за визу» разрешать въезд в страну представителям стран-членов организации на сессиях всех ее органов и всем лицам, которые приглашены по служебным делам Генеральной конференцией.

«Призываем генерального директора Одре Азуле решительно вмешаться в ситуацию и предпринять конкретные и результативные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств», — подытожили в МИДе.

42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась в Париже 7 ноября. Во время заседаний ее представители должны в том числе обсудить рекомендации по этичному использованию нейротехнологий, провести выборы в руководящие органы ЮНЕСКО, ее межправительственные и международные программы.

Москва выдвинула свои кандидатуры на переизбрание в Исполнительный совет, Ме жправительственный комитет по биоэтике, межправительственный совет Международной гидрологической программы, Международный координационный совет программы «Человек и биосфера» и Межправительственный совет программы «Управление социальными преобразованиями».

Возможность диалога или режим тишины

В конце мая глава МИД Франци и Катрин Колонна заявила, что Париж поддерживает с Москвой все каналы коммуникации, в том числе не закрывает свои диппредставительства, поскольку считает необходимым сохранять возможность диалога чтобы «доносить свою позицию».

Мария Захарова пояснила, что в России внимательно следят за высказываниями официальных лиц «некогда ключевых партнеров», которые превратились в «непримиримых оппонентов».

«К сожалению, в их числе и Франция, с которой еще недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведенные на нет по инициативе французской стороны», — отметила тогда официальный представитель Министерства иностранных дел.

Захарова рассказала, что посольства двух стран на самом деле продолжают работать, однако в отношениях между странами «давно установился почти тотальный "режим тишины"». По словам дипломата, между Парижем и Москвой свернуты абсолютно все механизмы двустороннего политического сотрудничества.

Так, была прекращена работа 14 российско-французских групп, которые были созданы для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации и телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях.

«Общен ие российских дипломатов с коллегами на Кэ д'Орсе сведено к минимуму. Добавим к этому практически полное прекращение любых форм взаимодействия с Россией и в таких областях, как культура и образование», — добавила официальный представитель российского МИДа.

Двойственный подход

Во французском взгляде на Россию всегда существовала двойственность , сообщил в беседе с «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, после Крымской войны 1853-56 года возник довольно романтический образ страны, русской души. Тогда Дюма путешествовал по России, Жюль Верн писал про путешествия поручика Строгова по Сибири. Но до того сложилось и иное представление, под влиянием опубликованного в 1839 году памфлета Астольфа де Кюстина, в котором он изобразил русских дикарями.

— Такая дихотомия всегда присутствовала во французском взгляде на Россию, а сейчас тем более. У нас были особые отношения, но еще до начала СВО они уже были не те, что прежде. Такие мелкие пакости, [как невыдача виз], это неприятно и вообще не достойно французов, учитывая их культуру, вклад в мировую цивилизацию, — считает политолог.

Он подчеркнул, что в РФ немного романтизируют отношения с Францией из-за культурных связей.

— Макрон был во многом запевалой антироссийских санкций. Он одним из первых сказал, что России можно нанести стратегическое поражение, не воюя с ней напрямую, — отметил эксперт.

По его мнению, позиция Франции была довольно жесткой.

— Министр экономики и финансов Франции Брюно Лё Мэр сразу после начала СВО России на Украине заявил, что его страна начала экономическую войну против России, — пояснил специалист.

Политолог отметил, что в Елисейском дворце министра одернули за такие слова.

— Но на самом деле он рассказал то, что сделал Запад во главе с Францией в том числе. Париж одним из первых заявил о необходимости отправлять Киеву вооружение, начиная с гаубиц. Вместе с англичанами французы стали первыми поставлять дальнобойные ракеты SCALP (они же Storm Shadow), — добавил аналитик.

Франция одной из первых также предлагала свои боевые самолеты Mirage, отметил специалист.

— Но тут что-то, видимо, не сложилось. Париж бы с удовольствием поставлял и танки, но они тяжелые, трудные в эксплуатации, не сравнятся с немецкими «Леопардами». В целом, со стороны Парижа такая антироссийская, я бы даже сказал русофобская позиция присутствует, — считает Федоров.

Он напомнил, что глава французского МИДа Колонна если не одобрила, то, по крайней мере, не осудила террористический акт ВСУ против Крымского моста.

— Впоследствии она, правда, отметила, что Россия — сосед — и Франция никуда не денется, она будет как-то выстраивать отношения с Москвой, — резюмировал эксперт.

Борьба за стратегическую автономию от США

Научный руководи тель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с «Известиями» предположил, что причины нынешних действий Франции могут лежать и в политической, и ив сугубо технической плоскости.

— Французское посольство — в целом неплохое посольство для выдачи шенгенских виз россиянам, в последнее время оно даже увеличило их выдачу. Так что, если исходить из того, что Россия вовремя подала все документы, то решение не выдавать разрешение на въезд принималось в Париже, — отметил аналитик.

Он добавил, что в таких ситуациях обычно используются разные отговорки — неправильно или не вовремя поданные документы, сводя это все к техническим проблемам.

— Этот мелкий, но неприятный инцидент будет укреплять негативный фон в отношениях России и Франции, который сложился уже довольно давно. При этом Франция — единственная крупная европейская страна, которая все-таки не оставила идею бороться за стратегическую автономию Евросоюза от США, — пояснил политолог.

По словам эксперта, президент Макрон время от времени возвращается к этой теме.

— Он хотел бы, что Европа стала сильным, самостоятельным, глобальным центром в рамках формирующегося многополярного мира. Если это так, то, конечно, для такой Европы отношения с Россией важны, потому что независимость Европы должна проявляться в том числе и на восточном направлении, — полагает специалист.

Кортунов также подчеркнул, что Франция — член НАТО и ЕС, она следует общеатлантической дисциплине.

— В самом Париже отношение к Макрону разное, некоторые считают его слабым, есть даже мнение, что Макрон похож на Горбачева — идей много, а конкретики значительно меньше. Но при этом Париж всегда пытался и сейчас продолжает пытаться занимать особую позицию, в том числе и в отношениях с Москвой, оставаясь при этом дисциплинированным членом западных объединений, — подытожил эксперт.