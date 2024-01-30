31 января — Международный день ювелира: история и традиции

Каждый год 31 января отмечается Международный день ювелира. Именно в этом месяце обычно регистрируют клейма. В 2024 году торжество приходится на среду. Как пройдут празднования в России, читайте в материале «Известий».

Международный день ювелира — 2024: как появился праздник

Дата праздника фиксированная. Ежегодно он отмечается в один и тот же день на протяжении почти 20 лет.

Впервые инициатива об учреждении торжества прозвучала в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме. Окончательно идея утвердилась в 2008 году на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте. Тогда праздник получил свое сегодняшнее название, а его датой было выбрано 31 января.

Причем ювелиры Якутии, которая считается алмазным краем России, отмечают праздник дважды в год. Региональный День ювелира появился в республике в 2010 году по распоряжению главы региона. Его отмечают в конце осени, 23 октября.

Международный день ювелира — 2024: о профессии

Работа ювелира — одна из самых востребованных среди творческих профессий. Она включает разработку дизайна, подбор материалов, технологий и сам выпуск готового изделия. Обычно ювелир — это мастер полного цикла. Но есть и узконаправленные специалисты, которые выполняют только одну задачу, например, закрепляют камни, наносят гравировку, ремонтируют украшение или корректируют его размеры.

Это крайне кропотливый труд, находящийся на стыке ремесла и искусства. Каждый ювелир должен не только технически точно выполнять свою работу, но и обладать художественным вкусом, аналитическим складом ума и усидчивостью.

Тем, кто планирует выбрать профессию ювелира, стоит обратить внимание на творческие вузы и колледжи. Во время обучения студенты изучают историю ювелирного искусства, основы композиции и дизайна, технологии обработки металлов, а также геммологию — науку о составе драгоценных камней.

Международный день ювелира — 2024: традиции праздника

Международный день ювелира широко отмечают в профессиональной среде. Для мастеров устраивают фуршеты, мастер-классы и другие мероприятия, на которых можно встретиться с коллегами, обменяться опытом и продемонстрировать свои работы будущим подмастерьям.

В Москве и других городах проходят выставки ювелирных изделий и презентации коллекций ювелирных брендов. В магазинах часто устраивают праздничные акции. В это время украшения можно купить со скидкой.

На Урале и Дальнем Востоке, которые служат кузницей кадров и где добывают значительную часть драгоценных камней и металлов, празднования проходят более масштабно. Ювелиров поздравляют представители местной власти и приглашенные артисты.

Международный день ювелира — 2024: интересные факты

Первые ювелирные украшения изготавливали из ракушек, камней, клыков животных и других доступных материалов. Самыми древними считаются украшения из ракушек Нассариус, которые были обнаружены в одной из пещер Марокко. Им более 80 тыс. лет.

В древности украшения играли важную роль и имели глубокое сакральное значения. Их носили вожди, жрецы и цари. Позднее кольца, ожерелья и серьги из драгоценных камней и металлов стали доступны для обычных людей. С их помощью старались подчеркнуть свой достаток и социальный статус.

Ювелирное искусство продолжает развиваться. Сегодня дизайнеры создают уникальные украшения, которые сочетают в себе традиции прошлого и современные технологии. Только в России ежегодно проходит около 40 крупных ювелирных выставок, а в мире их насчитывается более тысячи.

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