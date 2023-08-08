Ни кольца ни края: клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС хотят отменить

Требование об обязательном клеймении ювелирных изделий, которые вывозят в страны вне ЕАЭС, хотят отменить. Это следует из проекта постановления Минфина (есть у «Известий»). Вместо этого продукцию предлагают сопровождать двухмерным штрихкодом. Рисков подделок в этом случае не возникает — при продаже внутри страны клеймо всё равно должно быть, заявили в Пробирной палате. Снижение избыточного контроля отрасли должно помочь росту экспорта , ожидают в деловых объединениях.

Ювелирная работа

Власти предложили сделать клеймение ювелирных и других изделий из драгметаллов , предназначенных на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добровольным при условии нанесения двухмерного штрихового кода . Об этом сказано в проекте постановления, который подготовил Минфин.

Как отмечено в документе, сейчас есть избыточная нагрузка на участников рынка драгоценных металлов и камней, планирующих вывоз продукции в страны за пределами ЕАЭС. « Наличие пробирного клейма Российской Федерации на поверхности ювелирных и других изделий из драгоценных металлов может препятствовать реализации таких изделий на территориях стран, не входящих в Евразийский экономический союз », — сказано там.

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Справка «Известий» Государственное пробирное клеймо — знак, подтверждающий содержание драгоценного металла в изделии. Наличие оттиска означает, что проба не меньше той, что указана в идентификаторе. Оно ставится механическим или лазерным способом.

«Известия» направили запросы в Минфин, а также на крупные аффинажные заводы.

Федеральная пробирная палата поддерживает переход на добровольное клеймение ювелирных изделий при наличии на них двухмерного штрихового кода, заявила «Известиям» заместитель начальника управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ палаты Юлия Мартынюк.

— При этом ведомство по-прежнему будет осуществлять опробование и анализ таких изделий в обычном порядке . Отличие лишь в том, что процесс будет завершаться простановкой оттиска клейма в добровольном порядке по решению сдатчика, — отметила она.

Если по каким-либо причинам их не вывезут за рубеж, то возврат изделий из таможенной зоны будет возможен только при условии клеймения , пояснила Юлия Мартынюк. Для российского рынка это обязательно (за исключением отечественной продукции из серебра), добавила она.

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— Вводимая норма будет способствовать сокращению барьеров при реализации изделий за пределы страны и при этом не приведет к росту контрафакта внутри нее , — подытожила Юлия Мартынюк.

Экспортеры давно жалуются на избыточный контроль со стороны государства при продаже ювелирной продукции за границу , отметили в пресс-службе Российского экспортного центра. Сам процесс клеймения и другие контрольные мероприятия в среднем занимают до 14 дней, что сказывается на скорости отправки изделий за рубеж, сказали там. Также это дополнительные издержки, например пошлины за опробование и нанесение данных, расходы на специализированную транспортировку, добавили в Российском экспортном центре.

Не признают клеймо

В комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП) по драгоценным металлам и драгоценным камням сообщили, что поддерживают инициативу. Ювелирное бизнес-сообщество, производители и отраслевые общественные организации много лет предлагали порядок добровольного клеймения для экспорта , сообщили там. Кроме того, российское пробирное клеймо не признается в странах, не входящих в ЕАЭС, что значительно снижает конкурентоспособность изделий из РФ на мировом рынке , добавили в ТПП.

— Более того, покупатели могут воспринимать такое клеймо как «повреждение», нарушающее эстетическое восприятие изделия . Также для иностранных контрагентов знак страны происхождения ювелирной продукции не всегда приемлем, — сказали там.

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Для экспортеров остается действующим требование нанесения маркировки (указание на бирке или ярлыке уникального идентификационного номера, УИН, стало обязательным с 1 марта 2022 года). Это не позволит полностью исключить расходы на доставку ювелирных изделий в подразделения Федеральной пробирной палаты в связи с отменой обязательного клеймения, подытожили в комитете ТПП.

Мера снизит стоимость изделий, отправляемых на продажу за границу, отметила партнер агентства M.A.Research Анна Синявская.

— Оформление экспорта ювелирки — и так очень сложная процедура , многие документы дублируются ФТС и Пробирной палатой. Другой вопрос, сколько будет стоить нанесение штрихкодов . Есть вероятность, что это станет сопоставимо со стоимостью клеймения, — сказала она.

Эксперт также заявила, что доля контрафакта в последние годы была невысокой — она не превышала 5% рынка.

Согласно данным Гильдии ювелиров по итогам 2021 года (наиболее свежие данные), Россия в основном продает изделия из драгоценных камней в Казахстан, Белоруссию, Молдавию, Германию и Латвию .

Ранее «Известия» писали, что Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс в марте 2024 года. Через эту онлайн-платформу предприниматели из России и ЕАЭС смогут продавать свою продукцию в другие государства без существенных административных издержек. Площадка призвана увеличить объемы экспорта драгоценностей из РФ и стран союза.