В Москве отвергли обвинения Запада о военно-техническом сотрудничестве с КНДР

Москва отвергает любые попытки США и их союзников обвинить Россию якобы в военно-техническом сотрудничестве с КНДР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 января.

«Как мы слышим и читаем информацию из Южной Кореи, Россия якобы осуществляет военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном.<...> Глава минобороны Син Вон Сик, не приведя никаких доказательств, высказал обвинения в наш адрес о том, что Россия якобы получила 5,5 тыс. контейнеров с оружием и в ответ предоставила содействие КНДР в космической сфере, включая спутниковые технологии», — сказала она.

Захарова отметила, что информация о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР в последнее время часто появляется в СМИ.

«Мы решительно отвергаем любые попытки США и их сателлитов в противозаконных обвинениях нашей страны. Это уже не просто голословные обвинения, навешивание ярлыков или дезинформация. Это противозаконные обвинения. Очевидно, что за резкими заявлениями Сеула стоит Вашингтон, цель этих информационных вбросов — вовлечение своего азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт», — сказала она.

По словам представителя МИД РФ, на это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о необходимости оказания «прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия».

«Мы хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчеркиваем, что обвинения в наш адрес голословны, бездоказательны, поэтому, собственно, и незаконны», — подчеркнула Захарова.

Она также напомнила, что Россия вправе развивать дружеские отношения с КНДР, эта дружба не угрожает безопасности соседних государств.

Захарова добавила, что если у кого-то есть подозрения в нарушениях РФ международного права, то эти претензии можно выразить Совету Безопасности ООН. При этом, по ее словам, международное право должно соблюдаться всеми государствами и во всей полноте, а не только Россией в отношениях с КНДР. Адресовать призывы соблюдать международное право следует тем, кто их нарушает на постоянное основе, то есть США и их сателлитам, подытожила представитель МИД РФ.

23 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в отношениях с КНДР не нарушает никаких норм международного права. Таким образом он ответил на вопрос журналистов телеканала CBS, делится ли Пхеньян с Россией вооружениями в обмен на технологии. Он также ответил, что эти обвинения в адрес РФ бездоказательны.

Ранее, 21 января, в аппарате помощников главы МИД КНДР Цой Сон Хи по итогам ее визита в Россию заявили, что страна считает сотрудничество с РФ важным элементом создания многополярного мира. Кроме того, Северная Корея высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

17 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин пообщался с главами МИД РФ и КНДР о двустороннем взаимодействии. Он подчеркнул, что Россия нацелена на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные.

За день до этого Путин провел встречу с Лавровым и Цой Сон Хи. По словам Пескова, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.