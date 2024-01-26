Реклама
Прямой эфир
Мир
Суд на Кипре отказал в экстрадиции россиянина по запросу США
Общество
Путин назвал жителей блокадного Ленинграда примером борьбы за суверенитет
Мир
Захарова заявила об отсутствии у РФ планов воевать с НАТО
Общество
Россиянина арестовали в Москве за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами
Мир
Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО
Общество
СКР установил точку пуска поразившей Ил-76 ракеты
Мир
Военный эксперт оценил возможность нового контрнаступления Украины
Происшествия
Пять голодных кошек в Уфе включили плиту и устроили пожар
Мир
В Москве пообещали ответные меры после приема Швеции в НАТО
Спорт
Чернышенко сообщил о намерении разыграть 283 комплекта медалей на Играх дружбы
Общество
Вице-премьер РФ назвала нехватку чистой воды мировым вызовом
Мир
В ООН подсчитали нанесенный конфликтом на Украине ущерб инфраструктуре
Происшествия
В Москве пенсионер отдал мошенниками более 15 млн рублей для «декларирования»
Армия
Дальность полета российской ракеты «Оникс» существенно увеличат
Мир
Главный тренер «Ливерпуля» Клопп объявил об уходе по окончании сезона

В Москве отвергли обвинения Запада о военно-техническом сотрудничестве с КНДР

Захарова: Москва отвергает попытки обвинений в военном сотрудничестве РФ с КНДР
0
Фото: REUTERS/Sputnik/Artem Geodakyan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва отвергает любые попытки США и их союзников обвинить Россию якобы в военно-техническом сотрудничестве с КНДР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 января.

«Как мы слышим и читаем информацию из Южной Кореи, Россия якобы осуществляет военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном.<...> Глава минобороны Син Вон Сик, не приведя никаких доказательств, высказал обвинения в наш адрес о том, что Россия якобы получила 5,5 тыс. контейнеров с оружием и в ответ предоставила содействие КНДР в космической сфере, включая спутниковые технологии», — сказала она.

Захарова отметила, что информация о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР в последнее время часто появляется в СМИ.

«Мы решительно отвергаем любые попытки США и их сателлитов в противозаконных обвинениях нашей страны. Это уже не просто голословные обвинения, навешивание ярлыков или дезинформация. Это противозаконные обвинения. Очевидно, что за резкими заявлениями Сеула стоит Вашингтон, цель этих информационных вбросов — вовлечение своего азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт», — сказала она.

По словам представителя МИД РФ, на это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о необходимости оказания «прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия».

«Мы хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчеркиваем, что обвинения в наш адрес голословны, бездоказательны, поэтому, собственно, и незаконны», — подчеркнула Захарова.

Она также напомнила, что Россия вправе развивать дружеские отношения с КНДР, эта дружба не угрожает безопасности соседних государств.

Захарова добавила, что если у кого-то есть подозрения в нарушениях РФ международного права, то эти претензии можно выразить Совету Безопасности ООН. При этом, по ее словам, международное право должно соблюдаться всеми государствами и во всей полноте, а не только Россией в отношениях с КНДР. Адресовать призывы соблюдать международное право следует тем, кто их нарушает на постоянное основе, то есть США и их сателлитам, подытожила представитель МИД РФ.

Достреляться до небес: КНДР меняет стратегию по усилению ядерного потенциала
Зачем Северной Корее новые ракеты и что находится в их зоне досягаемости

23 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в отношениях с КНДР не нарушает никаких норм международного права. Таким образом он ответил на вопрос журналистов телеканала CBS, делится ли Пхеньян с Россией вооружениями в обмен на технологии. Он также ответил, что эти обвинения в адрес РФ бездоказательны.

Ранее, 21 января, в аппарате помощников главы МИД КНДР Цой Сон Хи по итогам ее визита в Россию заявили, что страна считает сотрудничество с РФ важным элементом создания многополярного мира. Кроме того, Северная Корея высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

17 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин пообщался с главами МИД РФ и КНДР о двустороннем взаимодействии. Он подчеркнул, что Россия нацелена на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные.

За день до этого Путин провел встречу с Лавровым и Цой Сон Хи. По словам Пескова, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024