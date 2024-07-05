ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре
Теракт предотвращен на предприятии оборонной отрасли в Самаре, сообщили 5 июля в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.
«УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — уточнили в спецслужбе.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
В ноябре 2023 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области. Местный житель был задержан и арестован.
Установлено, что он был сторонником организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ).