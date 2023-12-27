ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области. Об этом 27 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

Злоумышленник был задержан 15 ноября. Позднее суд арестовал подозреваемого по ходатайству следствия.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин <...> планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — уточнили в ФСБ.

В ходе предварительного следствия установлено, что задержанный — сторонник организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее, 11 декабря, силовики сообщили, что задержали подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, на допросе он признал вину. Тогда гражданин России и Италии, житель Рязани, рассказал, что в феврале был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в Стамбуле, затем он прошел диверсионную подготовку в Латвии «при непосредственном участии латвийских спецслужб», а в марте вернулся в Рязань.