Лавров заявил об отсутствии у России нарушений в сотрудничестве с КНДР

Россия в отношениях с КНДР не нарушает никаких норм международного права, заявил 23 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов телеканала CBS, делится ли Пхеньян с Россией вооружениями в обмен на технологии. Текст интервью опубликован 23 января на сайте российского МИДа.

«В наших отношениях с КНДР не нарушаем никаких норм международного права. <...> Если у вас есть доказательства — представьте их. Мы не собираемся защищаться, когда нет никаких доказательств того, в чем нас обвиняют», — сказал Лавров.

Министр, в свою очередь, напомнил, что полтора года назад произошел подрыв газопровода «Северный поток», который последовал за публичным заявлением президента США Джо Байдена о намерении остановить данный проект.

Лавров отметил, что случившееся привело к спаду в европейской экономике, но не заинтересовало Запад в такой же степени, как сотрудничество России с КНДР. В этой связи он призвал журналистов интересоваться всеми аспектами современных технологий, к которым можно отнести и уничтоженный тогда газопровод.

Ранее, 21 января, в аппарате помощников главы МИД КНДР Цой Сон Хи по итогам ее визита в Россию заявили, что страна считает сотрудничество с РФ важным элементом создания многополярного мира. Кроме того, Северная Корея высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

17 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин пообщался с главами МИД РФ и КНДР о двустороннем взаимодействии. Он подчеркнул, что Россия нацелена на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные.

За день до этого Путин провел встречу с Лавровым и Цой Сон Хи. По словам Пескова, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.

Тогда же Лавров в ходе переговоров с северокорейской коллегой отметил, что Россия признательна КНДР за поддержку в контексте спецоперации на Украине. Кроме того, министр иностранных дел РФ указал, что Россия призывает к отказу от любых шагов, которые ведут к обострению напряженности вокруг Корейского полуострова.