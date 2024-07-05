Губернатор Оренбургской области Паслер отправил в отставку главу Орска
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской совет депутатов, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании 10 июля. Отмечается, что депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Орска.
Причины принятого решения в сообщении не уточняются.
Василий Козупица возглавлял администрацию Орска с 2019 года — в апреле он был назначен врио, а затем, в октябре, был избран большинством голосов депутатов городского совета. Весной 2024-го Орск столкнулся с паводком, в городе прорвало дамбу. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч.1 ст. 293 («Халатность»).