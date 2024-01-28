Туда, где лето: в 2024 году ожидается рост поездок за рубеж

По данным, опубликованным на сайте АТОР, в 2023 году россияне осуществили на 16,4% больше зарубежных поездок, чем в 2022 году. Рост таких путешествий ожидается и в текущем, 2024-м. Подробнее об итогах года, а также перспективах выездного туризма, популярных направлениях и ценах — в материале «Известий».

Куда путешествовали россияне в 2023 году и сколько тратили

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР), генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, россияне стали чаще обращаться к туроператорам для организации путешествий. В рамках выездного организованного турпотока в 2023 году зарубежные путешествия осуществили порядка 8,1 млн россиян, что на 16,4% больше, чем годом ранее. При этом общее число поездок за границу составило около 26 млн, что на 13% больше, чем в 2022-м, но на 46% меньше по сравнению с доковидным 2019 годом.

Итоги выездного туризма в 2023 году и его перспективы на текущий год поднимались также экспертами в ходе стратегической сессии "Выездной туризм" 26 января.

Так, председатель комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев подтвердил, что постепенно рынок выездного туризма восстанавливается, и в 2024 году возможен его рост еще на 10%. Этого же мнения придерживается директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Владимир Трач. «Перспективы восстановления видятся неплохие», — отметил он.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Общая цена туристического продукта в 2019 году составила около 116 млрд рублей, в 2022 году — уже 140 млрд, в 2023-м — 191 млрд рублей, — привел цифры директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в ходе стратегической сессии «Выездной туризм». Он также добавил, что сумма за 2023 год будет еще корректироваться. Вместе с этим, отметил он, количество туристов всё же меньше допандемийного года. Сумма, озвученная им, выросла только за счет увеличения себестоимости самого продукта.

— Рынок выездного туризма восстановился всего примерно на 53%. Он развивается, появляются новые тенденции, появляются новые направления, на которых мы ранее не работали, — сказал вице-президент АТОР, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора Fun&Sun Александр Сирченко.

По итогам 2023 года самым популярным направлением, как и в 2022 году, стала Турция, куда различные туроператоры организовали порядка 4 млн поездок. На следующем месте оказался Египет (1,2 млн поездок), далее Таиланд (900 тыс.).

Большое число людей также путешествовало не только с туристическими целями, поэтому по общему числу поездок в прошлом году на втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, куда в общем отправилось 1,5 млн человек, из них треть была организована туроператорами.

Фото: ТАСС/Zuma/Artur Widak

Наблюдался также существенный рост интереса туристов и по другим направлениям:

— Китай — 439%;

— Куба — 240%;

— Малайзия — 203%;

— Венесуэла — 146%;

— Шри-Ланка — 116,4%.

Сангаджи Тарбаев отметил, что идет переориентация на восточные страны. «Мы довольно быстро смогли адаптироваться к ограничениям западного направления», — сказал он.

Это подтверждает и Владимир Трач. По его словам, сейчас открываются совсем новые направления, например Шри-Ланка, о котором все знали, но активно не использовали.

Стоит отметить, что Турция осталась самым посещаемым местом среди россиян, несмотря на сильный рост цен.

Фото: ТАСС/Zuma

По данным пресс-службы туроператора Fun&Sun, в прошлом году туристы в среднем тратили на поездку в Турцию около 83 тыс. рублей за человека. Средний чек в ОАЭ составил порядка 90 тыс. рублей, а в Египет — 75,5 тыс. рублей.

Прогнозы на 2024 год, сдерживающие факторы

Аналитики АТОР предполагают, что в текущем 2024 году продолжится рост организованного выездного туризма на 10%.

Сейчас Россия сталкивается с постоянным скачком курса валют, что негативно сказывается на стоимости туристических поездок. Другим фактором сдерживания роста заграничных туров является ограниченное число авиаперелетов в популярные у россиян места или же отсутствие прямых рейсов (в 2023 году их число увеличилось с 32 до 40, из них 28 так или иначе интересны туристам). Также сказывается недостаточное число мест в отелях и длительный перелет в места назначения.

При этом не стоит ожидать изменений популярных направлений. По прогнозам АТОР, ими останутся Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Абхазия. Как отметили в пресс-службе Fun&Sun, в прошлом году в топ входили именно те направления, где туристам предлагался пляжный отдых.

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

— На них приходится порядка 85% продаж. Поэтому глобального изменения спроса не будет, возможно небольшое перераспределение долей, — сказали там.

В этом году Турция всё также останется самым популярным направлением, особенно среди семей. Кроме того, в пресс-службе туроператора отметили, что могут происходить изменения по тем направлениям, куда преимущественно едут пары или компании. Эти группы людей ищут новые впечатления и более гибкие в вопросе выбора туристического направления, поэтому могут выбирать те места, где раньше не бывали.

Цены на туры в 2024 году: ожидать ли понижение

В декабре 2023 года в разговоре с «Известиями» Артур Мурадян заявлял о возможном подорожании путешествий на 5–30%. Однако рост цен может быть нивелирован другими факторами. Так, в 2024 году может произойти незначительное снижение цен за счет большого парка судов. По словам эксперта, если на международных рейсах будет работать всё больше самолетов, это может «охладить» цены.

— Доля авиационного билета в общей стоимости турпродукта достигает 50–70%, — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. При этом, по его словам, авиаперевозок сейчас в два раза меньше, чем в доковидный период.

Он также сказал, что в 2023 году удалось снизить цены на авиаперевозки в Турцию на 20%, однако это произошло вместе с увеличением цен на отели.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Одновременно с этим зарубежные отельеры могут скорректировать тарифы в зависимости от цен и спроса прошлого года. В 2023-м наблюдался рост цен, исходя из опыта 2022 года, когда был дефицит зарубежных поездок и россияне покупали все возможные туры. «Поэтому в 2024 году можно прогнозировать возвращение зарубежных отельеров к более адекватной тарифной политике. Цены не будут расти столь сильно, как в 2023 году, или даже в каких-то случаях станут снижаться. Отельеры поняли, что коррекция в ходе сезона с помощью спецпредложений last minute не приносит пользы: корректируя цены по ситуации, они теряют и раннее бронирование, и нормальную глубину продаж», — отметил глава туристического холдинга «Русский Экспресс», вице-президент АТОР Тарас Кобищанов.

Также, по мнению Артура Мурадяна, привести к снижению цен на туры за рубеж может ожидаемое усиление конкуренции между авиаперевозчиками к лету. По его словам, цены на билеты, например в Турцию, могут снизиться на 25–30%.

Большую роль в ценообразовании, однако, продолжит играть курс валют. Так как цена доллара к рублю постоянно меняется, туристы стараются бронировать туры заранее, из-за этого уменьшается вероятность покупки горящих туров, которые обычно стоят на порядок дешевле. Тем не менее в связи с отсутствием переизбытка предложения, на лето выгоднее всего будет брать билеты до конца марта.

О внутреннем туризме читайте в статье «Известий».