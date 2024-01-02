Не столь отдаленные: спрос на событийный туризм в России вырос на 20% в 2023 году

Из-за отсутствия прямого авиасообщения с иностранными государствами в России стал более активно развиваться событийный туризм. Отдыхающих привлекают гастро- и кинофестивали, концерты этнической музыки, зрелищные арт-выставки. 2023 год уже отметился скачком популярности такого вида путешествий, и ожидается, что 2024-й продвинется еще дальше. Правда, регионам еще есть куда расти: предстоит улучшить инфраструктуру и навигацию по объектам. Подробнее о событийном туризме и его развитии в России — в материале «Известий».

Что такое событийный туризм

Событийный туризм — это путешествие в страну или город ради определенного мероприятия. Туристы выбирают место назначения не ради его красот или давнего желания посетить его, а из-за проходящего там концерта, шоу, фестиваля, спортивного события и т.д.

Из-за высокой цены зарубежных туров россияне начали чаще путешествовать по стране. Особенно популярными стали поездки на выходные. Также заметен рост путешествий в соседние регионы, что, по мнению экспертов, является перспективным сегментом развития, так как не нужно рекламировать регион на всю страну. Проведение мероприятий, вызывающих эмоции, помогает привлечь приезжих повторно. Кроме того, развитие этого направления позволяет решить проблему сезонности.

Фестиваль «Таврида.АРТ 2023» в Крыму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На какие событийные мероприятия едут россияне

Главными точками притяжения событийного туризма сегодня являются курорт «Красная Поляна» и «Сочи Парк». После Олимпийских игр 2014 года регион стал быстро развиваться. На «Красной Поляне» уже несколько лет проходит Global event forum, который в 2023 году собрал более 1,8 тыс. участников. «Сочи Парк» также привлекает посетителей круглый год. Многие, например, целенаправленно едут увидеть ледовое шоу с участием Татьяны Навки или на фестиваль «День рождения Бабы Яги», который в 2023 году завоевал Гран-при Russian Event Awards.

Всё большую популярность набирают гастрономические фестивали «В Сибири — есть!» (Новосибирск), «Вкусы России» ( Москва ) и «Гастролис» (Ялта). Зарекомендовали себя и музыкальные фестивали, такие как VK-Fest (в 2023 году прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве), «Дикая мята» (Тульская область) и «Нашествие» (в 2024 году пройдет в Калужской области).

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Генеральный директор федеральной сети турагентств «ХотТур» Наталья Шевцова отмечает, что привлекают также цветочные фестивали. Туристы стали ездить на праздник лотосов в Калмыкию, а также лаванды в Крыму. Отдыхающие могут насладиться цветением этих красивых растений, приобрести местную продукцию и познакомиться с регионом.

Большим спросом пользуется московский фестиваль «Путешествие в Рождество». Каждый год он проходит в декабре-январе. В этот раз на 36 площадках гости фестиваля могут познакомиться с бытом столицы, ее новогодними традициями, посетить ярмарки, ледовые шоу, мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Для развития событийного туризма ежегодно проходит национальная премия Russian Event Awards. В 2023 году она состоялась в 12-й раз. Ее цель — выявить наиболее успешные проекты событийного туризма, а также продвинуть их. По результатам конкурса шесть туристических проектов Республики Башкортостан завоевали Гран-при. В номинации «Регион событийного туризма» победителями стали фестиваль башкирской лошади «Башкорт аты» (проводился во второй раз, в этом году за два дня его посетили порядка 20 тыс. человек), детский фестиваль «Айда играть», форум регионов России и Беларуси, музейный комплекс «Шульган Таш». Город Бирск признали самым событийным городом России, а сама республика получила звание наиболее событийного региона.

Празднование Масленицы в арт-пространстве Никола-Ленивец, Калужская область Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Многие мероприятия повторяются из года в год. Популярным стало празднование Масленицы в арт-пространстве Никола-Ленивец Калужской области. В 2024 году оно пройдет 16 марта. Уже более 20 лет там сжигают огромные арт-объекты, событие привлекает множество людей; из-за ограниченной территории продажа билетов уже началась.

Самые вкусные фестивали России

Огромный интерес вызывают гастрономические фестивали, проходящие в разных городах по всей стране. На это обращает внимание член правления и председателя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман. Он также отмечает, что у гастрономических фестивалей должна быть логика — если событийное мероприятие посвящено региону, а там предоставляют no name еду, весь смысл сразу теряется.

Впрочем, процесс специализаций уже начался, отмечает собеседник. Так, в августе 2023 года впервые в Калуге, тесно связанной с космосом, прошел фестиваль «Космическая еда». Другие регионы также продолжают выбирать уникальные, характерные только для них идеи.

Мужчина готовит на гастрономическом фестивале «Фиштиваль» в Зеленоградске Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Эксперт подчеркнул высокий уровень развития фестивалей уличной еды, которые проходят в Калининградской области. Среди них «Фиштиваль» в Зеленоградске, который в 2022 году получил Гран-при Всероссийского конкурса гастрономических туристических проектов, а также городской пикник Kaliningrad Street Food. В 2024 году они пройдут 27 апреля — 1 мая и 6–8 сентября соответственно.

Вместе с этим эксперт отметил, что на законодательном уровне в России термина «гастрономический туризм» не существует. Практически его развитие идет интенсивно, но юридически — нет. Для того чтобы изменить эту ситуацию, уже была разработана концепция развития гастрономического туризма в стране, сейчас ведется ее активное продвижение.

Развитие и проблемы событийного туризма в России

Событийный туризм по России стал важной повесткой 2023 года, н о пока его бурному развитию мешают несколько факторов. Главный из них — большая часть популярных российских направлений имеют плохую организацию, это отметили эксперты в ходе пленарной сессии по событийному туризму, прошедшей в рамках выставки «Россия». В субъектах недостаточно развита инфраструктура, информация хаотична, при этом стоимость поездок высока.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас как на федеральном, так и на региональном уровнях внутренний туризм поддерживается инвестициями. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» компаниям оказывается государственная помощь. По данным на июнь 2023 года, поддержку в 13 млрд рублей получили 69 регионов. Эти средства были выделены на обустройство туристических маршрутов, создание кемпингов, а также на поддержку событийных мероприятий.

Так, в 2023 году 36 регионов провели сотни культурных, гастрономических и спортивных мероприятий. Для многих путешественников именно они были целью визита. По словам председателя комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, событийный туризм является одним из основных видов туризма в России. Это связано с тем, что «заставить человека поехать куда-либо могут только три вещи: природа, культура и событие», говорит депутат.

Управляющий партнер и основатель в компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова отмечает, что наиболее популярными видами событийного туризма в России являются гастрономические фестивали, а также фестивали моды и технологий, которые проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. По словам Натальи Шевцовой из агентства «ХотТур», регионы уделяют всё больше внимания тематическим мероприятиям и конкурсам, поэтому всё чаще туристы будут предпочитать событийный туризм, например пляжному.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Многим надоел отдых на пляже, они хотят чего-то зрелищного и необычного, драйва и общения по интересам. А событийный туризм как раз позволяет такие эмоции получить, — заключает эксперт.

Однако, по словам Сангаджи Тарбаева, в России многие плохо понимают, что представляет собой событийный туризм. Ряд регионов проводит определенные мероприятия, но этого недостаточно. «В них мало бизнеса и экономики. Такие места просто показывают красоту своей территории, культуры и природы», — говорит он.

Камила Велибекова также считает, что сейчас в России не хватает достойных площадок, а также высокой компетентности организаторов событий.

Перспективы событийного туризма в 2024 году

Во время специальной пленарной сессии по событийному туризму, прошедшей в рамках выставки «Россия», эксперты отметили, что для развития событийного туризма не только в 2024-м, но и в последующие годы важно, чтобы регионы поняли причины отсутствия у них событийных мероприятий, а также изучили, как поднять привлекательность местных объектов. Регионы, где событийный туризм уже развит, должны решить задачу расширения, чтобы, например, их посещали не в определенный сезон, а круглый год.

Фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка SUP – 2022» в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Для развития событийного туризма проводится много проектов. Так, в декабре было объявлено о конкурсном отборе на предоставление регионам единой субсидии на туризм на 2024 год. Общая сумма субсидии — 6,2 млрд рублей. Она будет распределена между субъектами, подавшими заявку и прошедшими отбор. В список того, на что регионы могут потратить деньги, включены покупка туристического оборудования, создание кемпингов, а также проведение событийных мероприятий.

— Внимание власти к этой теме вселяет оптимизм, что в скором времени ситуация улучшится, — говорит Наталья Шевцова.

Другим направлением в развитии событийного туризма стало создание при поддержке правительства РФ в ноябре 2017 года Национального конгресс-бюро. Одной из целей организации является эффективное развитие событийной отрасли страны.