Был бы номер: число бронирований летних туров в России выросло в разы

Часть отелей Краснодарского края уже сейчас на лето распродана на 80%, весной свободные места могут остаться только на август, сообщили «Известиям» крупные туроператоры. Участники рынка говорят, что объем ранних бронирований на пляжный сезон вырос этой зимой в полтора-четыре раза по сравнению с прошлым годом , а отельеры — что на лето осталась лишь половина номеров в регионе. При этом и сами туроператоры усиленно стимулируют покупку поездок: они предлагают клиентам оплатить 30% стоимости путевки и обещают, что в случае изменения планов возврат денег будет стопроцентным.

Готовь море зимой

Пляжные туры в Краснодарский край на будущее лето начали скупать еще зимой — и гораздо активнее, нежели год назад , сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».

Отдыхающие на одном из пляжей города Геленджика Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Пока номера в популярных отелях Кубани на лето есть, но уже сейчас загрузка ряда объектов достаточно высокая. Например, в Геленджике некоторые гостиницы в отдельные периоды забронированы на 70–80% , — сообщили там. — В прошлом году такого не было, максимум для середины января был на уровне 50%.

По данным туроператора, на середину января туристы забронировали уже на 64% больше пляжных туров в Краснодарский край, чем в аналогичный период годом ранее, отметили в «Алеане». В туристическом сервисе «Слетать.ру» объяснили и причину возросшего спроса на ранний заказ номеров.

— Люди стали меньше волноваться, поскольку обстановка стала стабильнее. Уже сейчас активно строят планы на лето — ранние бронирования выросли в четыре раза, — сказали в пресс-службе компании.

В «Алеане» подсчитали, что спрос на летние туры в Анапу вырос вдвое, в Сочи — в полтора раза, в Геленджик — на 15%.

— В Крым туристы сделали уже в полтора раза больше бронирований, чем в январе прошлого года , — отметил представитель туроператора.

Туристы на подвесном мосту в Крыму

В компании отметили, что обычно пик активности туристов по заказу отдыха на черноморском побережье наступает в марте–апреле, а январь — месяц затишья. Но в этом году всё иначе.

— Исходя из динамики, можно предположить, что уже к апрелю загрузка популярных пляжных отелей на лето может достигнуть 90% в пиковые даты. А в мае ряд объектов может быть доступен уже только на август , — сказали в «Алеане».

Рост турпотока

Турпоток в нынешнем сезоне может превысить прошлогодний на 12%, полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, летом это приведет к дефициту мест в популярных отелях Краснодарского края.

— Самые востребованные и при этом немногочисленные отели на черноморском побережье — это «четыре-пять звезд» с питанием «всё включено», большой территорией, детской анимацией и бассейнами. Места в них на лето быстро закончатся, поскольку сейчас спрос превышает прошлогодний на 30–40% , — отметил он.

Бронирования летнего отдыха идут в высоком темпе. К апрелю будет распродано до 25% номерного фонда в Краснодарском крае на лето, к маю — до 45% , добавил Сергей Ромашкин.

Но это не значит, что туристам в сезон не удастся найти размещение в Краснодарском крае. Просто доступные варианты могут оказаться хуже по качеству тех, что уже забронированы, и далеко от моря, пояснил эксперт.

— Отелей «три звезды» — среднего качества — хватит на всех, «четыре-пять звезд» — нет. Особенно если мы говорим об объектах, востребованных у семей с детьми , — сказал Сергей Ромашкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

О возможном дефиците мест в качественных отелях Краснодарского края «Известиям» сообщил и президент российского гостиничного оператора Cosmos Hotel Group Александр Биба.

— Отдых в высокий сезон в этом году раскупается очень активно. В наших гостиницах в Сочи на летние месяцы сейчас забронировано почти вдвое больше номеров, чем в аналогичный период прошлого года, — рассказал он.

По словам Александра Бибы, туристы активно пользуются акциями раннего бронирования, в рамках которых можно застолбить отдых на лето со скидкой до 20%. Сейчас в отелях сети на высокой сезон доступно около половины номеров.

— Летом прошлого года спрос на летний отдых в Сочи вырос более чем на четверть — полагаем, что и в этом году ажиотаж сохранится. Поэтому на 2024–2025 годы у нас в планах открытие четырех новых гостиниц в Сочи и Адлере, — отметил он.

Инвестиция в отдых

Участники рынка отмечают, что активнее всего путешественники раскупают туры в отели с развитой инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха. Также россиян интересуют гостиницы с питанием «всё включено», санатории, апартаменты и небольшие бюджетные отели «две-три звезды».

— Главный мотив туристов, которые заранее бронируют летний отдых, — сэкономить на поездке, по сути, инвестировать в отдых. Стоимость туров в Краснодарский край на лето уже сейчас выросла на 5–20% в зависимости от объекта , — пояснили в «Алеане».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В АТОР также назвали ситуацию инвестированием в будущий отдых.

— С одной стороны, туристы опасаются дефицита мест на популярных курортах, с другой — дальнейшего роста цен на туры. Сейчас по акциям раннего бронирования путевку можно приобрести примерно на 5% дороже, чем она стоила в прошлом году, — такая сделка людей устраивает. Ближе к сезону аналогичный отель может стоить уже на 25% дороже, — отметил Сергей Ромашкин.

Кроме того, туроператоры сейчас предлагают довольно гибкие условия бронирования, сказал он.

— Турист может внести депозит в 30% от стоимости путевки, а ближе к дате поездки спокойно доплатить сумму, которая уже зафиксирована. Если планы на отдых изменятся, вернуть депозит без потерь можно вплоть до трех дней до поездки , — сказал вице-президент АТОР.

По его словам, такая система приемлема как для туристов, так и для операторов — места в популярных отелях на черноморских курортах они с легкостью продадут, даже если путешественник в последний момент откажется от поездки.