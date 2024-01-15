Теплое вместо: турпоток из РФ за границу резко вырос в праздники

Около полумиллиона россиян выехали на отдых за рубеж в новогодние праздники, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это на 35–40% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Рынок выездного туризма постепенно восстанавливается благодаря стабилизации обстановки и увеличению числа международных рейсов, отметили туроператоры. Тратить на путешествия россияне тоже стали больше: средний чек в зависимости от направления вырос на 20–60%. Чаще всего туристы выбирали теплые страны — ОАЭ, Турцию и Таиланд, постепенно восстанавливается турпоток и в Европу.

Повлияли морозы

В минувшие новогодние праздники турпоток из России за границу вырос на 35–40%, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, по всем направлениям туристы совершили более 450 тыс. поездок.

— Лидером среди зарубежных направлений стали Эмираты — туда отправилось около 100 тыс. туристов. Еще 90 тыс. россиян в новогодние праздники выбрали отдых в Турции. Таиланд и Египет приняли примерно по 50 тыс. человек, Шри-Ланка и Мальдивы — по 10 тыс., — сообщил Артур Мурадян.

Фото: Global Look Press/Sui Xiankai

Столь значительный рост числа поездок на праздники в этом году напрямую связан с увеличением числа международных перелетов, продолжил эксперт. В целом в 2024 году россиянам будет доступна прямая авиаперевозка в 40 стран, что на восемь больше, чем годом ранее.

— В отличие от 2023-го у нас появились прямые рейсы на Кубу, Маврикий. Кроме того, российские перевозчики поставили более вместительные самолеты в ОАЭ, — пояснил он.

По словам вице-президента АТОР, на интерес россиян к зарубежным путешествиям повлияла и морозная погода в Центральной России: туристы более охотно принимали решение о поездке в теплые страны.

Поехали в Таиланд и Китай

Опрошенные «Известиями» туристические компании также заметили рост числа поездок в новогодние даты. В туроператоре Tez Tour сообщили об увеличении потока в Таиланд на 20%, а на Шри-Ланку — в четыре раза относительно прошлого года.

Туристы «Слетать.ру» совершили на 18% больше выездов за рубеж.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Люди стали меньше волноваться, поскольку обстановка стала стабильнее. Уже сейчас активно строят планы на лето — ранние бронирования выросли в четыре раза, — отметили в пресс-службе компании.

В сервисе бронирования отелей МТС Travel рассказали о совокупном увеличении числа новогодних поездок в страны дальнего зарубежья на 14% относительно прошлого года. При этом турпоток в Таиланд вырос на 20%, а в Китай — сразу в 13 раз.

— Объяснить всплеск популярности Китая можно открытием прямых рейсов из России на курортный остров Хайнань с 27 декабря. Туда появились пляжные туры, — отметили в пресс-службе сервиса.

По словам Артура Мурадяна, туристический поток в Таиланд из России восстанавливается более чем активно.

— По заявлениям представителей этой страны, в новогодние праздники туда ежедневно прибывало около 5 тыс. человек из России — это значит, что все борта были заполнены полностью, — отметил Артур Мурадян.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Из-за дефицита авиаперевозки в Таиланд на фоне высокого спроса стоимость туров туда держится на высоком уровне, сказал он. А вот на ближневосточных направлениях, в числе которых Египет, нехватки мест нет.

Каникулы в Риме

Помимо теплых пляжных стран российские туристы потихоньку стали возвращаться и в Европу, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Турпоток в Европу по сравнению с прошлым годом вырос как минимум на 15%, что очень неплохо. Едут в первую очередь во Францию, Италию, Грецию и Испанию, а оттуда уже «растекаются» кто куда — в Португалию, Нидерланды, — сообщил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Причем многие путешественники выбрали в качестве пересадочного пункта Ереван и грузинский Кутаиси, откуда в Европу можно добраться лоукостерами, отметил эксперт. Такая поездка обходится заметно дешевле, чем перелет авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы через Стамбул.

— По выдаче шенгенских виз тоже прогресс: окошки для подачи документов стали появляться намного чаще. Если раньше нужно было ждать по два месяца, то сейчас это две недели, — рассказал Алексан Мкртчян.

Снизился и процент отказов в визе — с 6 до 3–4%.

Средний чек вырос на четверть

От заграничных путешествий в новогодние праздники россиян не удержал даже рост цен. По сравнению с началом января прошлого года доллар и евро подорожали к рублю более чем на четверть, что повлияло на стоимость туров.

Фото: Global Look Press/Lex Zea

По данным «Слетать.ру», средний чек на новогодние поездки вырос на всех направлениях, кроме Кубы, куда появились прямые рейсы.

— На путешествия в ОАЭ и Таиланд туристы потратили на четверть больше, чем годом ранее. Расходы на поездки в Турцию выросли на 40%, на Мальдивы — на 60%, — рассказали в компании.

В то же время средний чек на путешествия в Египет и Шри-Ланку почти не вырос по сравнению с прошлым годом. В «Слетать.ру» уточнили, что поездка в страну пирамид обходилась россиянам в среднем в 180 тыс. рублей, в Таиланд — 318 тыс. рублей.