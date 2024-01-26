Трихолог назвала способствующие росту волос продукты

Ключевым фактором, который влияет на здоровье волос, является сбалансированное питание. В частности, росту волос способствуют продукты, богатые белком, железом и цинком, рассказала 26 января «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Екатерина Титушкина.

Специалист предупредила, что несбалансированный рацион может привести к истончению, ломкости и выпадению волос. Фундаментальную же роль в формировании структуры волос играет белковая пища, обеспечивающая организм необходимыми аминокислотами, подчеркнула Титушкина. Среди источников аминокислот врач назвала яйца, рыбу, мясо, бобовые, орехи и семена.

Железо и цинк, которые содержатся в мясе, печени, молочных продуктах, морепродуктах, семенах и орехах, крупах и шпинате, являются еще одним важным компонентом.

«Включение этих продуктов в рацион поможет обеспечить организм достаточным количеством железа и цинка, необходимых для поддержания здоровья волос и организма в целом», — подчеркнула трихолог.

Кроме того, Титушкина отметила важность витаминов группы В, антиоксидантов и полиненасыщенных омега-3 кислот.

Ранее, 16 января, врач-трихолог Анастасия Федорова рассказала о причинах появления перхоти. Специалист также посоветовала обратить внимание на питание для уменьшения проявления перхоти в домашних условиях. Врач рекомендовала выпивать не менее 1,5 л чистой воды в сутки и добавить к домашнему уходу за кожей головы пилинг.