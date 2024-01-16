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Трихолог рассказала о причинах появления перхоти

Врач Федорова: богатый быстрыми углеводами рацион может привести к перхоти
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Фото: Unsplash
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Врач-трихолог «СМ-Косметология» Анастасия Федорова 16 января рассказала, что перхоть может доставить немалый дискомфорт, поскольку она не только заметна на одежде, но и сопровождается зудом и жирностью кожи головы.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что шелушение кожи головы, как правило, является проявлением себорейного дерматита, но могут быть и другие причины. Поэтому при наличии перхоти важно обратиться к врачу, который поможет выявить истинную причину и подберет правильную терапию и домашний уход.

Для уменьшения проявления перхоти в домашних условиях Федорова посоветовала обратить внимание на питание. По ее словам, рацион, богатый быстрыми углеводами, может влиять на появление перхоти. Также ее могут провоцировать молоко животного происхождения, шоколад, острое, жирное, жареное, копченое, фастфуд. Поэтому в рационе должно быть достаточно овощей и фруктов, так как включение достаточного количества клетчатки в рацион уменьшает выраженность перхоти на 40%.

Также врач рекомендовала выпивать не менее 1,5 л чистой воды в сутки. При этом стоит помнить, что избыточное количество кофе в рационе негативно влияет на кожу головы.

Помимо этого к появлению или усилению перхоти может привести смена домашнего ухода за кожей головы. Федорова рекомендовала добавить пилинг, чтобы устранить шелушение.

Как указала трихолог, головные уборы не должны сильно сдавливать кожу головы и лучше, чтобы они были из натуральных материалов.

Кроме того, перхоть может спровоцировать стресс. Федорова посоветовала внедрить в свою жизнь практики стресс-менеджмента — дыхательные практики, физические нагрузки, йогу, растяжку.

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Ранее, 14 марта, врач-дерматолог и трихолог АО «Медицина» Ольга Саперова заявила, что полностью избавиться от перхоти невозможно. Однако, по ее словам, противогрибковые кремы и шампуни с содержанием кетоконазола или салициловой кислоты способны улучшить состояние кожи головы.

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