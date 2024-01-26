Министр обороны ФРГ Борис Писториус хочет сделать страну «пригодной к войне». Об этом он заявил 26 января в интервью газете Bild.

«Мы выходим из 30-летнего периода мира. <...> Теперь путь лежит в другую сторону», — сказал Писториус.

По его словам, Германии следует «очень ускорить темпы, чтобы быть готовой к худшему сценарию».

Глава ведомства пояснил, что не видит в России угрозы, но считает необходимым соблюдать «принцип сдерживания» — как во времена холодной войны. При этом он называет тот период гораздо более предсказуемым в сравнении с сегодняшней ситуацией.

Кроме того, Писториус заявил о временной нехватке ряда вооружений в связи с передачей их Украине, а также солдат. Тем не менее он уверяет в способности Германии защитить себя.

Заявления о возможности военного конфликта с Россией в последнее время звучали на Западе многократно, в том числе в Германии. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, антироссийская позиция западных стран сейчас на пике. Европейские столицы заявляют об эфемерной опасности от РФ в целях отвлечь общественность от «прогоревших» инвестиций на поддержку Киева, отметил он.

В частности, накануне издание MDR сообщило со ссылкой на минобороны ФРГ, что страна впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий «сдерживание» России.

Между тем в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой.