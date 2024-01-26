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Песков назвал развитие Калининградской области стратегической задачей РФ

Песков о визите Путина в Калиниград: развитие региона — стратегическая задача РФ
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Калининградская область является уникальным субъектом РФ с точки зрения расположения. Развитие этого региона — стратегическая задача всей страны. Об этом 26 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Развитие этого региона является стратегической задачей для всего российского государства. Это было стратегической задачей, и когда была позитивная динамика в развитии наших отношений с Европейским союзом, со странами, которые окружают этот эксклав. И сейчас, когда это окружение стало недружественным, а говоря точнее враждебным, эта задача стала еще важнее», — отметил он в ходе брифинга.

Так Песков прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в Калининград. Глава государства посетил регион накануне, 25 января.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что область нуждается в реализации постоянных программ поддержки за счет федерального центра и сама достаточно эффективно расходует эти деньги. По его словам, эффективность работы региона и его главы Антона Алиханова констатировалась вчера всеми участниками совещания по социально-экономическому развитию Калининграда.

«Программы поддержки продолжаются, все средства расходуются эффективно, регион уверенно развивается, отдавая себе отчет в возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств ЕС и заранее готовясь и наращивая свой потенциал стойкости», — добавил Песков.

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В ходе своего визита в Калининград Путин встретился со студентами в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Также российский лидер открыл в Калининградской области крупнейшее в РФ предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики «Энкор». Президент также провел совещание по социально-экономическому развитию региона и встретился с Алихановым.

Кроме того, 25 января Песков отметил, что поездка Путина не является месседжем для НАТО, это его работа. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщение эстонского минобороны от 19 января, что входящие в НАТО страны Балтии (Эстония, Литва и Латвия) решили создать общую оборонительную зону на границе с РФ и Белоруссией.

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