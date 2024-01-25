Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем

Президент РФ Владимир Путин 25 января поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

«Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», — сказал глава государства на встрече с учащимися Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Путин подчеркнул, что РФ активно развивается, а мир находится в стадии фундаментальных изменений, которые касаются политической сферы, мироустройства и многополярности, а также технологической революции.

«Для того, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться. Не жалеть для этого времени, не жалеть сил и быть всегда на гребне происходящих событий», — отметил президент.

Российский лидер уточнил, что в стране на протяжении веков постоянно уделяли огромное влияние и предавали большое значение развитию образования, так как от уровня образования и применяемых технологий зависит будущее государства.

При этом он добавил, что знания стали частью экономического роста России, повышения обороноспособности, сохранения ее государственности, традиций и этносов. По мнению Путина, от образования зависит успех и будущее РФ.

Ранее в этот день Путин прибыл в Калининград. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, помимо общения со студентами у президента запланированы совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области и встреча с губернатором региона Антоном Алихановым. Также глава государства в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии завода «Энкор», который производит панели для солнечных батарей.

Последний раз российский лидер посещал Калининград в 2022 году. Тогда он провел открытый урок «Разговор о важном» и первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

День российского студенчества, или Татьянин день, отмечается в 25 января. История праздника ведет свой отсчет с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Сейчас этот вуз известен под именем Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Татьяниным днем праздник называют, поскольку его дата совпала с днем памяти святой мученицы Татьяны Крещенской. С тех пор в России она считается покровительницей студенчества.