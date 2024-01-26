Украинские военные сбили самолет Ил-76 в Белгородской области для того, чтобы находившиеся на борту пленные не давали интервью после обмена. Об этом 26 января заявил «Известиям» американский политолог Скотт Беннетт.

«Украинские военные выпустили ракету по самолету с военнопленными, потому что не хотели, чтобы эти военнопленные рассказывали истории, воссоединялись с семьями, давали интервью прессе, делились со своими товарищами-патриотами, как хорошо с ними обращались, как хорошо их приняли русские и насколько преступным на самом деле является режим (президента Украины) Владимира Зеленского», — заявил он.

По его словам, это был акт трусости, терроризма и обмана со стороны Украины, ее военных и Зеленского. Он также отметил, что в произошедшем были замешаны Франция, Великобритания, США и Германия, так как они препятствуют обсуждению инцидента на уровне ООН.

«Кто бы ни вел секретные переговоры о том, чтобы похоронить это, замедлить его разоблачение и блокировать любые требования расследования и правды», — сказал Беннетт.

Политолог отметил, что США таким же образом отказывались от расследования украинских бомбардировок Запорожской атомной электростанции, поэтому от западных стран не стоит ждать справедливых действий.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

В тот же день во время заседания Полянский заявил, что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе.