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Женщина погибла в результате удара ВСУ по хутору Белгородской области

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Мирная жительница погибла в результате атаки квадрокоптером Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг, 25 января.

«Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», — написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что «это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто, чтобы убить женщину».

Глава региона принес свои соболезнования родным погибшей.

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В этот же день стало известно, что ВСУ за минувшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Было произведено 17 обстрелов на горловском направлении, семь — на донецком и еще один — на ясиноватском. Всего было выпущено 87 боеприпасов. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса боеприпаса в Кировском районе по улице Дагестанской получили ранения пять человек.

До этого, 21 января, ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка, передает НСН. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.

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