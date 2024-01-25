В результате обстрела Донецка ВСУ пострадал мирный житель
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), один мирный житель ранен. Об этом 24 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в течение 24 января было зафиксировано 25 фактов вооруженных атак ВСУ: 17 обстрелов на горловском направлении, семь — на донецком и еще один — на ясиноватском. Всего было выпущено 87 боеприпасов.
Кроме того, поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в Донецке: в результате сбора взрывоопасного предмета с беспилотника ранен мужчина 1951 года рождения. Повреждено одно домостроение.
Ранее, 22 января, в СЦКК сообщалось, что ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Обстрел был зафиксирован по Куйбышевскому району Донецка в 4:20.
Накануне, 21 января, ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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