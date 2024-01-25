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В результате обстрела Донецка ВСУ пострадал мирный житель

ВСУ 25 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР, ранен мирный житель
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), один мирный житель ранен. Об этом 24 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в течение 24 января было зафиксировано 25 фактов вооруженных атак ВСУ: 17 обстрелов на горловском направлении, семь — на донецком и еще один — на ясиноватском. Всего было выпущено 87 боеприпасов.

Кроме того, поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в Донецке: в результате сбора взрывоопасного предмета с беспилотника ранен мужчина 1951 года рождения. Повреждено одно домостроение.

Ранее, 22 января, в СЦКК сообщалось, что ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Обстрел был зафиксирован по Куйбышевскому району Донецка в 4:20.

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Накануне, 21 января, ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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