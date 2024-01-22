ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 22 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:20 — г. Донецк (Куйбышевский район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Накануне ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела Донецке установить всех причастных к преступлению лиц.

В ДНР понедельник, 22 января, объявили днем траура по жертвам удара украинских боевиков по рынку в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Одна из очевидиц обстрела рассказала «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам.

В МИД России удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Там призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, поскольку их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данный удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке.

Между тем политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал убийством людей обстрел ВСУ рынка в Донецке. По его словам, ВСУ обстреливают мирных граждан потому, что на фронте не удается достигнуть результатов. Также на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины в адрес ВСУ поступают претензии.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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