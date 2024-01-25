В Донецке число пострадавших при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ возросло до пяти

Число пострадавших мирных жителей от сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинскими военными в Донецке возросло до пяти человек. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в четверг в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате сброса боеприпаса в Кировском районе по улице Дагестанской получили ранения мужчины 1964 и 1993 годов рождения, передает RT.

Ранее в этот день сообщалось, что пострадали женщины 1968 и 1960 годов рождения.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Было произведено 17 обстрелов на горловском направлении, семь — на донецком и еще один — на ясиноватском. Всего было выпущено 87 боеприпасов. В Донецке пострадал один мужчина 1951 года рождения.

До этого, 21 января, ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка, передает НСН. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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