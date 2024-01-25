Посол в Кабуле рассказал «Известиям» о спасении и отправке в РФ выживших с Falcon 10

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в четверг, 25 января, проводил выживших в авиакатастрофе на севере Афганистана россиян в аэропорту перед вылетом их в Москву. Подробностями их спасения и отправки на Родину он поделился с «Известиями».

«Я только что из аэропорта. Ездил провожать четверых наших сограждан, которые выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана — двух пилотов и двух медиков, они летят домой», — сказал Жирнов.

В распоряжении «Известий» имеется фотография из аэропорта Кабула с выжившими в катастрофе россиянами Игорем Сывороткиным (слева), Павлом Поповым (посередине) и послом РФ Жирновым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российский посол поблагодарил всех сотрудников посольства, которые, по его словам, постарались и организовали всё очень хорошо. Дипломат также рассказал о теплых словах благодарности со стороны выживших в адрес российского посольства.

«Меня до глубины души тронули слова благодарности наших соотечественников, которые я услышал в аэропорту, в зале ожидания, когда провожал их в салон самолета. <...> Спасибо им за такую оценку. Это наша работа, мы выполняли свой долг», — отметил посол.

Он сообщил, что двоих российских граждан привезли в аэропорт из посольства, после спасения они жили там.

«Их разместили так, чтобы им было максимально комфортно, <…> Посольство взяло на себя их обеспечение», — рассказал Жирнов.

Он добавил, что еще двоих россиян доставили в аэропорт из больницы, где они находились под наблюдением врачей.

Также он сообщил, что российское посольство оперативно подняло афганские власти, как только пришла информация о том, что самолет пропал, там немедленно запросили поисково-спасательную операцию.

«Повторюсь, наши ребята молодцы, отработали как следует. Всё это время мы были на постоянной связи с афганскими спасателями», — сказал дипломат. Он поблагодарил афганские власти и врачей, оказавших помощь пострадавшим россиянам после катастрофы.

Кроме того, посол отметил, что тела двоих погибших тоже вскоре доставят в Россию, он принес их родным соболезнования.

Самолет с выжившими вылетел в Москву ранее в четверг. Они прибудут в аэропорт Внуково 26 января. 24 января пилот потерпевшего крушение самолета Аркадий Грачев впервые с момента происшествия вышел на связь со своим отцом Юрием. В комментарии «Известиям» мужчина сообщил, что расплакался, услышав, что сын жив.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершило посадку на дозаправку.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Анатолий и Анна Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми.