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Самолет с выжившими при крушении Falcon 10 вылетел из Кабула в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москву из аэропорта Кабула вылетел самолет, на борту которого находятся выжившие при крушении бизнес-джета Falcon 10 россияне. Кадры момента взлета 25 января появились в распоряжении «Известий».

Ранее 25 января в МИД РФ сообщили, что два пилота и два врача, выживших в крушении самолета в Афганистане, прибудут в Россию 26 января и прилетят в аэропорт Внуково в Москве. Иные детали возвращения не сообщаются.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

24 января пилот потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев впервые с момента происшествия вышел на связь со своим отцом Юрием. В комментарии «Известиям» мужчина сообщил, что расплакался, услышав, что сын жив.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершило посадку на дозаправку.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Анатолий и Анна Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

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