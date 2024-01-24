Пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 вышел на связь с отцом

Пилот потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев впервые с момента происшествия вышел на связь со своим отцом Юрием.

«Сижу и плачу. Звонит сын: «Папа, это я, у нас всё нормально», — рассказал мужчина «Известиям» 24 января.

По словам Грачева, сын попросил его не переживать. Других подробностей пилот не сообщил.

Юрий Грачев добавил, что, по его сведениям, выживших должны отправить в Россию, предположительно, в понедельник, 29 января.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершил посадку на дозаправку.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.