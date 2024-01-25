Нетаньяху заявил о цели полностью ликвидировать ХАМАС

Израиль не отказывается от цели ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и добьется «полной победы», включая возвращение всех удерживаемых в секторе Газа заложников. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии посадки деревьев в память о павших бойцах ЦАХАЛ. Об этом сообщает канцелярия премьера в официальном Telegram-канале 25 января.

«Обязуемся добиться полной победы. Полная победа означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех пленных. Мы не отказываемся от этой цели», — распространила канцелярия высказывания премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что «ХАМАС совершил нападение с намерением уничтожить нас» и пообещал, что Израиль в ответ уничтожит врага.

Он отметил, что нет альтернатив полной победе Израиля над ХАМАС.

«Мы еще глубже пустим корни в своей стране и искореним наших врагов», — подытожил премьер-министр.

24 января сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

Ранее, 18 января, Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.