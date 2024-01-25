Погибший при крушении Falcon 10 занимал деньги для транспортировки супруги

$1,2 млн, якобы пропавшие из бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, не могли принадлежать погибшему в авиакатастрофе Анатолю Евсюкову. Об этом в четверг, 25 января, рассказал источник «Известий».

По его словам, у Евсюкова не было таких средств, кроме того, ему пришлось занимать деньги для транспортировки жены. Если сумма, о которой говорят СМИ, и была на борту, то она не могла принадлежать погибшему, уточнил собеседник.

Он добавил, что семья Евсюковых вылетала в Таиланд обычным пассажирским рейсом, а значит супруги не смогли бы провести через границу более $10 тыс. долларов, не декларируя их.

Ранее, 23 января, афганская газета «Хашт-э субх» опубликовала сообщение о краже порядка $1,2 млн из рухнувшего Falcon 10. По данным СМИ, в краже, предварительно, подозревают группу членов движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которая первой добралась до места аварии. Издание также отметило, что губернатор провинции Бадахшан от «Талибана» по приказу заместителя премьер-министра Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по расследованию дела.

25 января Юрий Грачев, отец одного из выживших пилотов разбившегося бизнес-джета, в комментарии «Известиям» назвал фейком новость о пропаже с борта $1,2 млн. По словам мужчины, эти средства точно не могли принадлежать пилотам, а сама история вызывает вопросов больше, чем ответов.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершило посадку на дозаправку.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Анатолий и Анна Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Кроме того, источник «Известий» сообщил, что по предварительным данным, в самолете отказали оба двигателя. Экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого.