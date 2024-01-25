Отец выжившего пилота Falcon 10 усомнился в краже $1,2 млн с борта

Юрий Грачев, отец одного из выживших пилотов разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10, опроверг появившиеся в афганских СМИ сообщения о том, что с борта самолета были украдены $1,2 млн. В комментарии «Известиям» 25 января он назвал данную информацию фейком.

«Я считаю, что это какой-то фейк. Это точно не деньги пилотов, значит, вез предприниматель, допустим. Но зачем везти из Таиланда миллион? Вопросов больше, чем ответов», — указал мужчина.

Собеседник предположил, что сын погибшей при крушении супружеской пары мог сказать кому-либо из журналистов, что у его отца были деньги, а работники СМИ сделали из этого сенсацию.

«И начинают эту новогоднюю елку наряжать игрушками: если деньги были, а их не нашли, значит, кто-то их украл», — добавил Юрий.

Афганская газета «Хашт-э субх» опубликовала сообщение о краже порядка $1,2 млн из рухнувшего самолета Falcon 10 ранее 25 января. По данным СМИ, в краже, предварительно, подозревают группу членов движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которая первой добралась до места аварии.

Издание отметило, что губернатор провинции Бадахшан от «Талибана» по приказу заместителя премьер-министра Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию дела. Ей руководит глава управления разведки «Талибана» в Бадахшане.

Ранее, 24 января, пилот потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев впервые с момента происшествия вышел на связь со своим отцом. В комментарии «Известиям» мужчина сообщил, что расплакался, услышав, что сын жив. По его сведениям, выживших должны отправить в Россию, предположительно, в понедельник, 29 января.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершило посадку на дозаправку.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.