Песков назвал чудовищным убийство украинцами своих пленных

Убийство украинских военнопленных со стороны их же соотечественников является чудовищным. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обмен пленными — процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться дома, — это совершенно чудовищно», — сказал он.

Песков указал, не что может комментировать возможную приостановку обмена военнопленными. Также он переадресовал военным вопрос про сбитый Ил-76.

«Это могут сказать только военные, это их прерогатива, они дали общую информацию», — добавил представитель Кремля.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.