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Bloomberg сообщило о неуверенности демократов в победе Байдена на выборах

Bloomberg: некоторые однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza
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Среди демократов растет обеспокоенность слабостью предвыборной кампании действующего американского лидера Джо Байдена в противостоянии с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом 24 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Законодатели-демократы, выступая на условиях анонимности, заявили в интервью, что кампания Байдена пока провалилась, что его возраст — 81 год — вызывает беспокойство и что партия теряет голоса из-за высоких цен и войны в Газе. Они считают, что Байден сейчас является аутсайдером», — передает издание.

Также в материале отмечается: несмотря на то, что Трамп является оппонентом, сторонники Байдена считают, что республиканец лучше справится с задачами на посту президента. Кроме того, они обеспокоены шансами действующего главы государства на победу, так как опросы показывают лидерство Трампа в предвыборной гонке.

Тем не менее, закулисная тревога скрывается за публичными проявлениями солидарности, добавляет агентство. Представители предвыборного штаба Байдена заявили, что теперь, когда после победы Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире оппонент от Республиканской партии очевиден, кампания американского лидера активизируется.

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Ранее, 24 января, Трамп объявил о своей победе на первичных выборах в Нью-Гэмпшире, назвав этот выигрыш самым важным, и выразил уверенность в своей победе на выборах президента США. Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева заявила в беседе с «Известиями», что теперь, после победы Трампа в Нью-Гэмпшире, его можно считать главным кандидатом на пост президента от Республиканской партии.

Накануне стало известно, что два сотрудника администрации действующего президента Джо Байдена покинут свои посты, чтобы помочь ему в предвыборной кампании. Диллон намерена выполнять функции руководителя предвыборной кампании, а Донилон станет главным стратегом.

Перед этим, 6 января, Барак Обама призвал Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, поскольку обеспокоен возможностью возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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