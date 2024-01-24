Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев

С победой бизнесмена и экс-главы США Дональда Трампа на праймериз (первичных выборах) в штате Нью-Гэмпшир можно считать его главным кандидатом на пост президента от Республиканской партии. Об этом «Известиям» 24 января заявила кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Ранее в среду Трамп объявил о своей победе на первичных выборах в Нью-Гэмпшире, назвав этот выигрыш самым важным, и выразил уверенность в своей победе на выборах президента США.

Как предположила Журавлева, это победа, скорее всего, может означать, что кандидат от республиканцев уже определен.

«Это был единственный штат, где [бывший постпред при ООН и главный оппонент Трампа Никки] Хейли могла его опередить, потому что там у них были достаточно близкие цифры, плюс в Нью-Гэмпшире весьма большой процент независимых избирателей, которые могут голосовать за республиканского кандидата в праймериз и, соответственно, могли бы дать ей возможность опередить бывшего главу США. В Южной Каролине у него уже сейчас очень серьезный отрыв, и там таких избирателей, готовых голосовать за Хейли или независимых избирателей, просто нет», — объяснила Журавлева.

Дальше, по словам американиста, вопрос только в том, как долго Хейли будет оставаться в президентской гонке.

«Можно дать маленький шанс, что если, предположим, она не выходит и остается в гонке долго, то это вселяет энтузиазм в избирателей от Республиканской партии, которые не хотят голосовать за Трампа. Соответственно, они голосуют за нее, что, возможно, поможет ей как-то к нему приблизиться. Но это самый маловероятный сценарий, потому что наиболее вероятный исход, что фактически дальше Трамп будет просто везде и придет к номинации», — резюмировала эксперт.

До этого, 16 января, Трамп по итогам кокусов в штате Айова (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор Флориды республиканец Рон Десантис (21%), который позже снялся с президентской гонки, а третье — бывшая постпред США при ООН Никки Хейли (19%).

При этом Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняли участие более 1,9 тыс. американцев.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.