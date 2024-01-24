Трамп назвал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире важной

Кандидат на пост президента США, бывший американский лидер Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах в Нью-Гэмпшире. Его слова 24 января приводит телеканал Fox News.

«Я очень горжусь результатом. <…> Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза», — заявил он на выступлении перед сторонниками по итогам голосования, прямая трансляция которого велась телеканалом.

Трамп также назвал эту победу самой важной и заявил о своей уверенности в победе на выборах президента США.

Ранее в этот день главный соперник Трампа, бывший постпред при ООН Никки Хейли поздравила его с победой. При этом она заявила, что не собирается выбывать из предвыборной гонки, ведь впереди у нее еще «десятки штатов».

Ранее, 22 января, бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет в разговоре с «Известиями» заявил, что Дональд Трамп имеет самые высокие шансы уйти с победой по итогам праймериз в штате Нью-Гэмпшир. По мнению Беннета, грядущие праймериз в Нью-Гэмпшире покажут, кто с наибольшей вероятностью окажется представителем республиканцев на президентских выборах.

Накануне губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении своего участия в президентской гонке. Также он поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента, хотя и признал разногласия с ним.

До этого,16 января, Трамп по итогам кокусов в штате Айова (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Тогда же бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время ряд кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу.

При этом кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.