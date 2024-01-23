Политолог предрек победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире с более чем 50% голосов

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на грядущих выборах Дональд Трамп имеет самые высокие шансы уйти с победой по итогам праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Такое мнение высказал в понедельник, 22 января, бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет в разговоре с «Известиями».

«Дональд Трамп, скорее всего, уйдёт оттуда с победой, как он это сделал в Айове, и, вероятно, от 50 до 55% избирателей выберут его, а не других кандидатов», — сообщил он.

По мнению Беннета, грядущий праймериз в Нью-Гэмпшире покажет, кто с наибольшей вероятностью окажется представителем республиканцев на президентских выборах. Как сказал политолог, единственный кандидат, способный противостоять Трампу, — это Никки Хейли. Однако она вряд ли наберет больше голосов, чем экс-президент.

«Она представляет корпоративную, старореспубликанскую, ведущую бесконечную войну, военно-промышленную, нагнетающую страх сторону Республиканской партии, от которой устали не только республиканцы, но и большинство жителей Соединенных Штатов», — высказал свое мнение Беннет.

В то же время политолог подчеркнул, что Трамп окажется для граждан США более предпочтительной кандидатурой, поскольку его политика — это программа умеренного республиканца: семейные ценности, независимость и либертарианский настрой.

Ранее в этот день политолог-американист Малек Дудаков предположил, что кандидат в президенты США Рон Десантис, главный конкурент экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от республиканцев, отказался участвовать в предвыборной гонке из-за низких шансов победить.

Накануне губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении своего участия в президентской гонке. Также он поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента, хотя и признал разногласия с ним.

До этого,16 января, Трамп по итогам кокусов в штате Айова (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Тогда же бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, также сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время ряд кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу.

При этом кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.