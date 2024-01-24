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Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гемпшире

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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на первичных выборах в Нью-Гэмпшире, опережая главного конкурента Никки Хейли и укрепляя тем самым статус вероятного кандидата от Республиканской партии. Об этом 24 января сообщило агентство Bloomberg.

«Победа Трампа в Нью-Гэмпшире последовала за решительной победой в Айове и нанесла поражение Хейли перед первичными выборами 24 февраля в ее родном штате Южная Каролина. Согласно среднему опросу RealClearPolitics, в настоящее время Трамп опережает Хейли примерно на 30 пунктов», — передает издание.

Несмотря на то, что Хейли уступает Трампу, она заявила, что не собирается выбывать из предвыборной гонки, ведь впереди у нее еще «десятки штатов», а следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она раньше была губернатором.

«Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать. <…> Эта гонка далека от завершения», — сказала она на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире, трансляцию которого вел телеканал FoxNews.

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Ранее, 22 января, бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет в разговоре с «Известиями» заявил, что Дональд Трамп имеет самые высокие шансы уйти с победой по итогам праймериз в штате Нью-Гэмпшир. По мнению Беннета, грядущие праймериз в Нью-Гэмпшире покажут, кто с наибольшей вероятностью окажется представителем республиканцев на президентских выборах.

Накануне губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении своего участия в президентской гонке. Также он поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента, хотя и признал разногласия с ним.

До этого,16 января, Трамп по итогам кокусов в штате Айова (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Тогда же бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время ряд кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу.

При этом кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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