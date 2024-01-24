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Два члена администрации Байдена уволятся ради его предвыборной кампании

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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Два сотрудника администрации действующего президента США и кандидата на предстоящих выборах Джо Байдена покинут свои посты, чтобы помочь ему в предвыборной кампании. Об этом сообщила газета The Washington Post во вторник, 23 января.

«Двое главных советников президента Байдена, Майк Донилон и Джен О'Мэлли Диллон, покинут Белый дом и присоединятся к его кампании по переизбранию в начале следующего месяца», — сказано в публикации.

Диллон намерена выполнять функции руководителя предвыборной кампании, а Донилон станет главным стратегом. При этом оба политика уже принимали участие в предвыборных мероприятиях Байдена в 2020 году.

«Эти шаги были предприняты после того, как несколько демократов, в том числе бывший президент Барак Обама, призвали Байдена укрепить свой предвыборный аппарат и предоставить полномочия большему количеству лиц, принимающих решения на высшем уровне», — сообщила газета.

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Перед этим, 6 января, Барак Обама призвал Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, поскольку обеспокоен возможностью возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

Бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас в беседе с «Известиями» 26 декабря заявил, что в потенциальном противостоянии Трампа и Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года победит действующий глава государства. По его словам, не имеет значения и то, что в декабре рейтинг республиканца впервые превысил показатели демократа (47% против 43%).

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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