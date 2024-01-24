В Польше заявили о планах урезать помощь украинским беженцам

Защита украинских беженцев, предусмотренная польским законодательством, будет продлена после 4 марта еще на полгода, однако за ближайшее время планируется разработать новые правила оказания помощи. Об этом 24 января сообщила газета Rzeczpospolita.

«Изменения очень необходимы. Долгосрочная финансовая помощь государства должна идти только больным, инвалидам, в основном с востока Украины», — приводит издание слова Анеты Жоховской, директора Фонда Лены Гроховской, который управляет пятью центрами для беженцев в Польше.

Отмечается, что частичная оплата питания и проживания для украинцев в центрах размещения, введенная правительством в марте прошлого года, по факту оказалась нормой только «на бумаге». От уплаты должны были освобождаться дети, инвалиды и их опекуны, а также родители-одиночки, имеющие не менее трех детей. Однако оказалось сложно проверить реальное финансовое положение беженцев, и по итогу «очень немногие центры ввели такую ​​плату».

«Исследования доктора Роберта Станишевского из Варшавского университета показывают, что поляки не хотят безоговорочно помогать украинцам, и с самого начала они против социальных льгот и злоупотреблений дорогостоящей защитой в нашей стране», — подчеркивается в материале.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что большинство украинских беженцев, въехавших в Польшу после начала конфликта на Украине, вернулись на родину или переехали в Германию. Отмечается, что число украинцев в Польше уменьшается с каждым кварталом.

До этого, 20 сентября, СМИ со ссылкой на правительство республики сообщили, что Польша планирует сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. В пособия входит предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и др. Страна уже потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн) на украинских беженцев.

Ранее в тот же день Еврокомиссия предложила Совету Евросоюза продлить еще на год действие специального механизма предоставления убежища украинским беженцам. Так, действие программы продлевается с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. ЕК отмечает, что такая мера поспособствует поддержке более 4 млн человек.

До этого, 14 июня, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе катастрофы в ЕС из-за миграционной политики. Он добавил, что Варшава не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран блока.

В том же месяце политолог Василий Колташов отметил, что помощь беженцам в странах Европейского союза вызывает бешенство у местного населения из-за в экономического спада в этих странах.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.