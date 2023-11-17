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СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши

INTERIA Biznes: украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или домой
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
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Большинство украинских беженцев, въехавших в Польшу после начала конфликта на Украине, вернулись на родину или переехали в Германию. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил портал INTERIA Biznes.

«Число украинцев, находящихся в Польше, уменьшается с каждым кварталом. Большинство людей, пересекших польско-украинскую границу с 24 февраля 2022 года, уже находятся на родине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время большинство оставшихся в Евросоюзе беженцев с Украины проживают в ФРГ, а не в Польше: 1,1 млн против 958 тыс. беженцев. Однако авторы материала подчеркивают, что население Германии в два раза превышает население Польши.

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26 октября посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол призвал как можно скорее начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину. Согласно статистике ООН, в настоящее время порядка 8 млн граждан Украины находятся за границей. При этом Киев попросил европейских партнеров не разрабатывать программы для их интеграции.

До этого, 30 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах Европейского союза стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев. Он также подчеркнул, что Польша должна усилить свой визовый контроль, так как часть мигрантов попадают в Германию именно из этой страны.

Между тем 20 сентября стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов из Украины пока нет. В пособия входит предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и др. Страна уже потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн).

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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