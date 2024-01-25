Любовный гороскоп для Льва — совместимость со всеми знаками зодиака

Под знаком Льва рождаются сильные, яркие и харизматичные личности, способные на щедрые жесты и поступки. Однако в любых отношениях, даже личных, Лев стремится занять доминирующее положение. Из-за этого качества у него нередко возникают трения с близкими людьми и партнерами. Как совместим Лев с разными знаками зодиака и кто лучше всего подходит ему на роль спутника жизни — читайте в материале «Известий».

Лев в любви и браке — описание

Управляемый Солнцем и стихией огня Лев при первой же встрече обращает на себя внимание. Это один из самых любвеобильных знаков. В романтических отношениях представители созвездия дают волю своему внутреннему огню и, влюбившись, готовы на многое, чтобы завоевать сердце партнера. Для них характерны долгие красивые ухаживания, роскошные подарки и другие знаки внимания, которые способны обескуражить любого. Но обольщаться на этот счет не стоит. Таким образом властные Львы пытаются подкупить нового в их окружении человека и склонить на свою сторону.

Им сложно уступать, идти на компромиссы или следовать чужим советам. Кроме того, Львы крайне ревнивы. Делить внимание избранника с кем-либо еще они не будут. В то же время Львы — отличные супруги. Семья для них — важная часть жизни и еще одна сфера реализации.

Лучше всего со Львами уживаются мягкие и неконфликтные люди, которые умеют незаметно разряжать обстановку, не задевая самолюбие избранника.

Лев и Лев — совместимость

Поначалу два Льва способны сблизиться, увидя друг в друге собственное отражение. Но очень скоро пару ждет столкновение характеров. Так как и мужчины, и женщины этого знака неуступчивы, склонны стоять на своем, к тому же импульсивны и нетерпеливы, конфликты не заставят себя ждать. А схватка двух Львов — зрелище не для слабонервных. Успешным союз может быть только тогда, когда оба партнера поймут, что победить друг друга им не удастся, и объединят усилия для созидания.

Лев и Телец — совместимость

Астрологи называют сочетание Льва и Тельца идеальным в бизнесе, но редким в любви. Оба умеют всё просчитывать наперед, и сближение начинается тогда, когда есть взаимная выгода. Обычно первым на контакт идет Лев, поскольку он более общительный. Но так как упрямство свойственно обоим знакам, иногда паре придется сталкиваться лбами. При этом у Львов и Тельцов неплохая сексуальная совместимость, но стать друг другу супругами они редко решаются.

Лев-мужчина и Телец-женщина

Уже на этапе романа влюбленным трудно найти общий язык. Первое время женщина-Телец будет поддаваться Льву, принимая его ухаживания. Ей понравятся сила мужчины и его щедрость. Но вскоре она не захочет отдавать лидерство избраннику, так как она крайне независима и свободолюбива. Брак возможен, только если женщина-Телец смирится с ролью второго плана.

Лев-женщина и Телец-мужчина

Чтобы быть вместе, паре придется хорошо поработать над отношениями. Партнерам важно найти общие точки соприкосновения и иметь общую цель. Например, это может быть покупка дома или рождение детей. Тогда со временем женщина-Лев превратится в классическую хранительницу очага, а мужчина-Телец будет решать все мужские вопросы, включая материальное обеспечение семьи.

Лев и Близнецы — совместимость

Близнецы и Лев неплохо подходят друг другу, так как внутренне очень похожи. Оба активны, даже авантюрны, любят похвалу и признание собственного совершенства. Им всегда есть что обсудить. При этом более ветреных Близнецов, управляемых стихией Воздуха, не тяготит главенствующая роль Льва. Близнецы, наоборот, тянутся к сильному огненному знаку, так как рядом с ним чувствуют себя более уверенно.

Лев-мужчина и Близнецы-женщина

Отношения между партнерами всегда развиваются стремительно. Да и дружба завязывается без дополнительных усилий. Конкуренция между партнерами изначально отсутствует, поскольку глава семьи однозначно Лев. По-другому и быть не может. В этом союзе даже двойственные и тщеславные Близнецы не пытаются сбить «корону» со Льва, признавая его авторитет. Тот в ответ готов боготворить партнершу и оградить ее от всех забот.

Лев-женщина и Близнецы-мужчина

Женщина-Лев всегда привыкла получать то, что хочет. Она королева, которая не потерпит возражений. Мужчина-Близнец быстро заинтересуется ею, так как в душе мечтает оказаться во власти столь страстной и взбалмошной особы. Союз может стать крепким, если обычно не готовый связать себя брачными узами Близнец действительно потеряет голову от любви, а партнерша оценит его тонкий ум и чувство юмора.

Лев и Овен — совместимость

Овен и Лев отлично подходят друг другу. Это два огненных знака и две яркие личности. Их объединяют страсть к жизни, собственный взгляд на мир, сильный характер. Также оба хотят главенствовать, из-за чего могут появляться разногласия. Но все споры легко разрешаются в спальне. Интимную сторону отношений в этом союзе можно назвать одним из главных факторов, который будет удерживать партнеров вместе.

Лев-мужчина и Овен-женщина

Оба знака по своей природе доминирующие личности. При ссорах они способны высекать искры и до последнего отстаивать свое мнение. Если отбросить эти моменты, то в целом пара Лев-мужчина и женщина-Овен успешна в долгосрочной перспективе. Они интересны друг другу, как никто другой, способны поддержать и вдохновить партнера.

Лев-женщина и Овен-мужчина

Взаимоотношения этой пары развиваются бурно. Основная опасность, которая может подстерегать союз женщины-Льва и мужчины-Овна, — природное высокомерие обоих. Партнерам следует чаще обсуждать разногласия, а не молчать и упрекать друг друга. Любое неосторожно сказанное слово может внести трещину в отношения. В браке обычно накал страстей спадает и влюбленные обретают гармонию, прекрасно дополняя друг друга.

Лев и Рак — совместимость

Лев и Рак — огненный и водный знаки зодиака, которые воплощают энергию Луны и Солнца. Они слишком разные, однако благодаря сексуальному притяжению представители двух знаков часто оказываются вместе, даже в долгосрочных отношениях. Со временем Львы понимают, что сентиментальность и переменчивость настроения Раков не так уж и страшны, зато они верны и не оставят в трудную минуту. А Раков привлекает сильная натура Львов и уверенность в себе, которой часто не хватает представителям водной стихии. В итоге романтическая связь может перерасти в прочный и гармоничный союз.

Лев-мужчина и Рак-женщина

Скромная, тихая женщина-Рак и мудрый, решительный мужчина-Лев могут стать друг для друга незаменимыми спутниками на всю жизнь. Роли в такой паре распределены гармонично благодаря ярко выраженной женственности Раков и мужественности Львов. В паре мужчина — добытчик и лидер, а она — хранительница домашнего очага. Такой расклад устраивает обоих, позволяя раскрыться природе двух знаков.

Лев-женщина и Рак-мужчина

Отношения между женщиной-Львом и мужчиной-Раком будут непростыми. Это связано с разностью характеров и темпераментов. Властная женщина-Лев будет подавлять Рака, лишив его всякой инициативы. Она сама любит всё решать и планировать, а роль безропотного исполнителя вряд ли устроит Рака. Но если мужчина успешен в другой сфере, то ему будет проще совмещать должности друга, любовника и подчиненного для своей супруги.

Лев и Дева — совместимость

Взаимоотношения двух расположенных по соседству знаков полны противоречий. С самого начала Лев попытается подчинить Деву, как и другие знаки. Но проницательная и мудрая Дева вряд ли воспримет это всерьез. Она легко может сбить «корону» со Льва, поскольку представители этого земного знака крайне прямолинейны. Дева не будет скрывать, что Лев для нее не самый лучший подарок. И чтобы сохранить отношения, Льву придется немного «приземлиться».

Лев-мужчина и Дева-женщина

Между мужчиной-Львом и женщиной-Девой искра загорается не сразу. Яркий и неугомонный Лев может заинтересовать взвешенную и практичную Деву, но на сближение она пойдет только тогда, когда увидит перед собой послушного котенка. При этом она сразу оценит силу и могущество партнера. А Льву будут симпатизировать отсутствие лицемерия и честность Дев. Со временем партнеры способны подстроиться друг под друга и создать гармоничную пару. Объединит их и то, что поверхностным связям они оба предпочитают интенсивные и глубокие отношения.

Лев-женщина и Дева-мужчина

Мужчина-Дева обладает скрытым темпераментом, вытащить наружу который под силу не каждой женщине. Внешне он может быть застенчив и холоден. Раскрыть его истинную натуру способна как раз женщина-Лев. Главное — не напугать партнера своим напором и контролировать эмоции. Девы не привыкли к сильным эмоциональным перепадам, а их расчетливый ум подскажет, когда нужно сделать паузу. Сближение происходит постепенно, обычно партнерам удается достигнуть той золотой середины, которая устраивает обоих.

Лев и Весы — совместимость

Союз этих двух знаков может стать прекрасным примером успешного сочетания стихий Огня и Воздуха. Партнеры способны почти мгновенно разжечь чувства друг друга и не дать им угаснуть долгое время. Астрологи связывают это с тем, что Львы и Весы очень похожи в способах самовыражения. Они оба яркие, открытые, часто оказываются в центре внимания, даже не желая этого. Их отношения основаны на дружбе, взаимоподдержке и духовном родстве. Именно это не дает им расстаться, даже когда чувства не столь пылки.

Лев-мужчина и Весы-женщина

Женщина-Весы общительна, обаятельна и часто имеет много поклонников. Завоевателю-Льву это симпатизирует, и он готов ринуться в бой, чтобы добиться расположения девушки. Заинтересовать ее ему несложно, так как в душе она лелеет образ сильного и мужественного партнера. Привлекает Льва и то, что женщина-Весы не собирается с ним соперничать и присваивать его лавры. Эту пару ожидает почти сказочный роман, который уже скоро может закончится походом в загс.

Лев-женщина и Весы-мужчина

Женщина-Лев считается одной из самых ярких представительниц зодиакального круга. Подопечная Солнца рождена блистать и покорять. Мужчины, как мотыльки, роем слетаются на ее пламя. Но рассудительного и неспешного мужчину-Весы это вряд ли остановит. Он выстроит свою тактику, которая позволит ему добиться преимущества перед соперниками. Кроме того, у Весов превосходное чувство юмора и такта. Именно ему под силу укротить зачастую резкий нрав Львицы.

Лев и Скорпион — совместимость

Лев и Скорпион — две яркие личности, принадлежащие к противоположным стихиям Огня и Воды. Оба властные, сильные и большие индивидуалисты. На этапе притирки их отношения могут напоминать молот и наковальню. Что получится в результате, зависит от готовности договариваться. Но точно можно сказать — роман будет нескучным и страстным. Больше шансов на счастливый союз у Льва и Скорпиона в зрелом возрасте, когда оба знака избавятся от юношеского максимализма и будут терпимее относиться к людям. В противном случае партнеры могут нанести друг другу серьезные душевные раны.

Лев-мужчина и Скорпион-женщина

Сила притяжения у этих двух энергичных и пылких в проявлении своих чувств знаков колоссальная. Любящий роскошь и блеск мужчина-Лев не пропустит яркую и сексапильную женщину-Скорпиона. Чтобы добиться ее, он даже готов идти на риск. Но это опасная добыча. Обладающая сильной интуицией женщина-Скорпион мгновенно вычислит все его намерения и слабости. Если отношения будут развиваться не по ее сценарию, самолюбию Льва может быть нанесен большой урон.

Лев-женщина и Скорпион-мужчина

И мужчина-Скорпион, и женщина-Лев обладают одинаково взрывным характером. На первых порах ужиться им будет нелегко. Однако все разногласия будут легко решаться в спальне. У знаков схожий темперамент, у них нет ограничений в сексе, поэтому в этой сфере найти общий язык им гораздо проще. Со временем связь женщины-Льва и мужчины-Скорпиона может стать более глубокой и духовной. Но даже если пара поженится, спокойная семейная жизнь их не ждет.

Лев и Стрелец — совместимость

Оба знака принадлежат стихии Огня. Но один любит свободу, а другой — власть. В первом случае речь, конечно, о Стрельце. Крайне независимый и непокорный знак никогда не позволит над собой доминировать. Уже первая попытка ограничить его свободу обернется крахом и, вероятнее всего, станет последней. Лев же со своей стороны обязательно попробует «подмять» под себя Стрельца. Из-за этого в союзе будет всё не так гладко, ведь лидирующую позицию в отношениях со Львом может занимать только он сам.

Лев-мужчина и Стрелец-женщина

Романтические отношения у этой пары начинаются стремительно и развиваются быстро. Друг в друге Льва и Стрельца привлекают ум, страсть, авантюризм, чувство избранности и стремление к новым открытиям. Этим «огненным» натурам действительно хорошо вместе, пока они увлечены и общаются на одном языке. Но достаточно скоро проявится разность характеров, а вслед за этим начнутся и первые скандалы, которые по накалу эмоций могут напоминать извержение вулкана.

Лев-женщина и Стрелец-мужчина

Харизматичный, обаятельный и легкий в общении мужчина-Стрелец кружит головы направо и налево. В душе ему всегда 18 лет, и даже в зрелом возрасте он продолжает верить, что весь мир у его ног. Такая натура непременно привлечет любящую всё яркое и экстравагантное женщину-Льва. Влюбленным будет интересно вместе, и они будут много времени проводить вдвоем. Однако стоит только Львице предъявить свои права на Стрельца или в чем-то его ограничить, любовная лодка даст трещину.

Лев и Козерог — совместимость

Этой паре астрологи не пророчат голливудские страсти, поскольку у огненного знака и земного, к которому относится Козерог, не так много точек соприкосновения. Энергичный и общительный Лев может даже посчитать Козерога приземленной и скучной натурой. Такое впечатление часто происходит из-за скрытности и молчаливости последнего. Однако есть и положительная сторона. Козероги очень терпеливы и готовы предоставить Львам необходимую свободу для самовыражения, а также признать их лидерство.

Лев-мужчина и Козерог-женщина

Мужчина-Лев однозначно оценит постоянство и преданность женщины-Козерога. Но привыкший к более открытому проявлению чувств и нуждающийся в ответной реакции на свои слова и действия Лев будет страдать рядом c холодной и сдержанной женщиной-Козерогом. От нее редко дождешься признаний в любви и нежных слов. Свою любовь такие женщины проявляют лаской и заботой. Брак с Козерогом возможен благодаря общим взглядам на создание семьи.

Лев-женщина и Козерог-мужчина

Совместимость женщины-Льва и мужчины-Козерога в любви считается не самой стабильной. Часто такие отношения строятся на материальном фундаменте, который целиком и полностью зависит от Козерога. Мужчине придется обеспечивать комфорт своей избраннице и не слишком ругать за лишние траты. При этом Козерогу лестно присутствие рядом эффектной дамы, пользующейся популярностью, а Львица оценит огромный потенциал и выносливость партнера.

Лев и Водолей — совместимость

Лев и Водолей — вечные двигатели и первооткрыватели. Их союз может быть достаточно прочным, несмотря на то, что между знаками нередко возникает соперничество. Оба любят азарт и приключения, находиться в центре внимания и строить грандиозные планы. Однако если дальновидный и практичный Лев готов добиваться желаемого, то его партнер чаще предается мечтам, витая в облаках. Между тем у этого дуэта Огня и Воздуха есть всё необходимое для того, чтобы отношения сложились.

Лев-мужчина и Водолей-женщина

Лев ищет в женщине партнера, который сможет увлечь его своей уникальностью. Непредсказуемая и свободолюбивая женщина-Водолей вполне подходит на эту роль. Партнеры будут притягивать друг друга своей энергией и яркими личностными качествами. Одновременно с этим они могут столкнуться с трудностями, вызванными различием их характеров и взглядов.

Лев-женщина и Водолей-мужчина

Мужчина-Водолей легко заинтересует избранницу своими креативными идеями, а та поможет претворить их в реальность. Если оба партнера занимаются творчеством или работают над одним проектом, их непременно ждет успех. В личной сфере, чтобы добиться совершенства, им придется потрудиться. Водолей будет требовать больше свободы, а Львица — внимания и финансовой стабильности. Если эти потребности будут удовлетворены, союз будет крепким.

Лев и Рыбы — совместимость

Будучи представителями противоборствующих стихий Огня и Воды, знаки способны пройти ярким метеором по жизни друг друга. Магическое влияние Рыб сразу же покорит Льва. А огненному знаку обеспечен водопад чувств — от трепетных признаний до приступов ревности. Партнеров с первой встречи тянет друг к другу как на эмоциональном, так и физическом уровне. Но в силу разного темперамента паре стоит научиться действовать в одном ритме.

Лев-мужчина и Рыбы-женщина

Властный и деятельный мужчина-Лев и романтичная и женственная женщина-Рыбы могут создать гармоничный союз в любой сфере жизни. Однако стоит учесть что у Рыб очень взыскательный вкус и требовательное отношение к избраннику. Кроме того, такие женщины тонко чувствует отношение к себе других людей. Поэтому Льву не стоит изображать героя-романтика, пытаясь произвести впечатление, а лучше позволить партнерше узнать себя.

Лев-женщина и Рыбы-мужчина

Мужчина-Рыбы обладает крайне чувствительной натурой. Он легко сканирует эмоциональный настрой партнерши и способен буквально заворожить Львицу, на ходу улавливая ее настроение и желания. А страстность и нежность мужчины-Рыб сотрут из ее памяти воспоминания о всех предыдущих воздыхателях. Но и самому мужчине прошлые отношения покажутся жалким подобием его нового романа. Он будет готов безоговорочно капитулировать перед Львицей, сраженный ее неутомимостью и страстью.

Полную характеристику знака Лев и что ждет Львов в 2024 году в любви и других сферах жизни, читайте в специальных материалах «Известий».