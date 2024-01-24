«Известия» показали кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области
«Известия» показали видео с места падения в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого 24 января Вооруженными силами Украины (ВСУ).
На кадрах можно увидеть лежащие на земле обломки, среди которых отлетевшая часть шасси. Фюзеляж самолета испещрен множеством отверстий.
О крушении Ил-76 в Белгородской области этим утром сообщило Минобороны РФ. Воздушное судно перевозило пленных военных ВСУ, которых готовили к обмену. На борту находились 74 человека — 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Падение Ил-76 попало на видео.
Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет сбили ВСУ. Позже в МО РФ подтвердили это, уточнив, что самолет был сбит киевским режимом около 11:15. По данным ведомства, борт следовал рейсом Чкаловский – Белгород. Как отмечается, ВСУ поразили Ил-76 из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. В результате экипаж и все пассажиры погибли.
Позднее издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» изменили свои материалы. Они удалили все упоминания об ответственности ВСУ за случившееся после сообщений Минобороны РФ о находившихся на борту украинских военнопленных.
Политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что это указывает на высокую секретность операции Киева. По его словам, Украине был необходим контент, который бы отвлекал внимание мировой общественности от безуспешного контрнаступления ВСУ.