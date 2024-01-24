BMW заподозрили в занижении показаний вредных выбросов

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии заподозрило компанию BMW в занижении показаний вредных выбросов, в отношении компании инициировано расследование. Об этом 23 января сообщило издание Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, автопроизводитель манипулировал значениями выбросов у кроссовера Х3 с двухлитровым дизельным двигателем. Так, автомобиль выделял меньшее количество вредных веществ (оксидов азота) при выключенном кондиционере. Дело в том, что кондиционер в автомобиле во время лабораторных испытаний с проведением замеров чистоты выбросов обычно выключен. Также не исключается использование других уловок.

Первые подозрения, касающиеся манипулированием с выбросами, возникли еще в середине 2023 года. Тогда немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала исследование о том, что BMW использует подобные уловки для занижения показателей чистоты выбросов. По данным Bild, BMW пытается списать показатели чистоты выхлопа модели X3 на производственный дефект.

В 2015 году компанию Volkswagen обвинили в том, что программное обеспечение, которым она оснащала свои автомобили, занижало реальные показатели выбросов. Из-за скандала, названного дизельгейтом, к 2019 году автоконцерн потерял €30 млрд. «Дизельгейт» коснулся и BMW, которой назначили штраф в размере €8,5 млн за использование неправильного программного обеспечения по ошибке, говорится в заметке.

24 января компания Volkswagen представила обновленное семейство Golf восьмого поколения. Рестайлинговая модель стала технологичнее, к примеру, функцией автоматической парковки можно будет управлять дистанционно со смартфона.