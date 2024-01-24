Volkswagen представила обновленный Golf восьмого поколения

Компания Volkswagen представила обновленное семейство Golf восьмого поколения. Рестайлинговая модель стала технологичнее и получила ряд изменений в дизайне, сообщила пресс-служба немецкого производителя 24 января.

Внешне обновленный Volkswagen Golf отличается новым дизайном оптики и переднего бампера, а также подсветкой логотипа бренда. В салоне появился новый центральный дисплей (от 10,4 до 12,9 дюйма), в будущем в мультимедиа-систему автомобиля будет интегрирован чат-бот ChatGPT, работающий с голосовым помощником. Сенсорные кнопки на рулевом колесе, которые появились в дорестайлинговом Golf восьмой генерации, были заменены на физические клавиши.

За доплату будет доступна матричная оптика IQ.Light с дальностью действия 500 м. Помимо этого, Volkswagen оснастила Golf усовершенствованными ассистентами водителя. К примеру, функцией автоматической парковки можно будет управлять дистанционно со смартфона.

На старте продаж новинка будет доступна в модификациях с «мягким» гибридом (eTSI), подключаемым гибридом (eHybrid и GTE), бензиновым турбмотором (TSI) и турбодизелем (TDI). За счет установки более емкой батареи подключаемая гибридная версия Golf сможет преодолевать около 100 км на электротяге, а суммарный запас хода составит 1 тыс. км. Подробности о спортивных версиях обновленной модели в компании расскажут позже в 2024 году.

Первый Volkswagen Golf сошел с конвейера в Вольфсбурге 50 лет назад, мировые продажи модели превысили 37 млн экземпляров.

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