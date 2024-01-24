Реклама
Прямой эфир
Авто
Opel возродит модель Frontera
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО

Volkswagen представила обновленный Golf восьмого поколения

0
Фото: Volkswagen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Volkswagen представила обновленное семейство Golf восьмого поколения. Рестайлинговая модель стала технологичнее и получила ряд изменений в дизайне, сообщила пресс-служба немецкого производителя 24 января.

Внешне обновленный Volkswagen Golf отличается новым дизайном оптики и переднего бампера, а также подсветкой логотипа бренда. В салоне появился новый центральный дисплей (от 10,4 до 12,9 дюйма), в будущем в мультимедиа-систему автомобиля будет интегрирован чат-бот ChatGPT, работающий с голосовым помощником. Сенсорные кнопки на рулевом колесе, которые появились в дорестайлинговом Golf восьмой генерации, были заменены на физические клавиши.

За доплату будет доступна матричная оптика IQ.Light с дальностью действия 500 м. Помимо этого, Volkswagen оснастила Golf усовершенствованными ассистентами водителя. К примеру, функцией автоматической парковки можно будет управлять дистанционно со смартфона.

На старте продаж новинка будет доступна в модификациях с «мягким» гибридом (eTSI), подключаемым гибридом (eHybrid и GTE), бензиновым турбмотором (TSI) и турбодизелем (TDI). За счет установки более емкой батареи подключаемая гибридная версия Golf сможет преодолевать около 100 км на электротяге, а суммарный запас хода составит 1 тыс. км. Подробности о спортивных версиях обновленной модели в компании расскажут позже в 2024 году.

Первый Volkswagen Golf сошел с конвейера в Вольфсбурге 50 лет назад, мировые продажи модели превысили 37 млн экземпляров.

В собственном соку: как изменится рынок подержанных премиальных авто
Продажи люксовых машин с пробегом выросли в РФ на 16%

Ранее в этот день компания Opel объявила, что в 2024 году представит новый электрический кроссовер Frontera. Под таким названием с 1991 по 2004 год выпускались внедорожники.

Также стало известно, что китайский внедорожник Oting Paladin, являющийся перелицованной версией Nissan Terra, поступит в продажу в России в феврале. Цена автомобиля стартует от 3,8 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024