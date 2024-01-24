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Китайский Nissan Terra появится в продаже в России в феврале

«Автостат»: внедорожник Oting Paladin выйдет на рынок России в феврале
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
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Внедорожник Oting Paladin, который должен был выйти на российский рынок в середине января, поступит в продажу в феврале. Об этом говорится на сайте китайской компании Sinomach Automobile, обратило внимание аналитическое агентство «Автостат».

Презентация Oting Paladin состоялась в Москве в конце ноября. Внедорожник является перелицованной версией Nissan Terra, он оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом» ZF, системой полного привода с возможностью блокировки дифференциала и включения понижающей передачи. Цена на Paladin с задним приводом стартует от 3,8 млн рублей, полноприводная версия будет стоить 4,5 млн рублей.

Длина новинки составляет 4882 мм при колесной базе 2850 мм. В оснащение автомобиля в числе прочего входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем.

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Sinomach Automobile планирует открыть 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге на первом этапе, позднее дилерская сеть распространится на другие города страны. Компания подписала дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan (совместное предприятие японского Nissan и китайского Dongfeng) сроком на пять лет.

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