Китайский Nissan Terra появится в продаже в России в феврале
Внедорожник Oting Paladin, который должен был выйти на российский рынок в середине января, поступит в продажу в феврале. Об этом говорится на сайте китайской компании Sinomach Automobile, обратило внимание аналитическое агентство «Автостат».
Презентация Oting Paladin состоялась в Москве в конце ноября. Внедорожник является перелицованной версией Nissan Terra, он оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом» ZF, системой полного привода с возможностью блокировки дифференциала и включения понижающей передачи. Цена на Paladin с задним приводом стартует от 3,8 млн рублей, полноприводная версия будет стоить 4,5 млн рублей.
Длина новинки составляет 4882 мм при колесной базе 2850 мм. В оснащение автомобиля в числе прочего входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем.
Sinomach Automobile планирует открыть 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге на первом этапе, позднее дилерская сеть распространится на другие города страны. Компания подписала дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan (совместное предприятие японского Nissan и китайского Dongfeng) сроком на пять лет.