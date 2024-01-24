Opel возродит модель Frontera

В 2024 году компания Opel представит новый электрический кроссовер под названием Frontera. Об этом 24 января объявила пресс-служба немецкого производителя, опубликовав изображение с силуэтом модели.

Автопроизводитель рассказал, что автомобиль будет отличаться большим салонным пространством, получит электрическую силовую установку и обновленную эмблему марки. Другие подробности о модели в Opel не раскрыли.

Помимо Frontera в компании планируют на этот год дебют электрической версии кроссовера Grandland. Таким образом, каждый автомобиль в модельной линейке Opel будет представлен в модификации с электромотором, отметили в компании.

Opel Frontera выпускалась с 1991 по 2004 год, внедорожник был построен на базе модели Isuzu.

В этот же день компания Mercedes-Benz объявила, что изучает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции. Об этом в компании рассказали агентству «РИА Новости».

Ранее 24 января стало известно, что китайский внедорожник Oting Paladin, являющийся перелицованной версией Nissan Terra, поступит в продажу в России в феврале. Цена автомобиля стартует от 3,8 млн рублей.