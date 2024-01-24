Mercedes объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии

Компания Mercedes-Benz изучает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции. Об этом в пресс-службе немецкого автопроизводителя сообщили агентству «РИА Новости» 24 января.

Как рассказали в Mercedes-Benz, в компании не исключают продажу автосалонов опытным и известным дилерским группам в целях «более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии» после положительного опыта на различных европейских рынках.

Автопроизводитель объяснил, что такое решение связано с необходимостью оптимизации работы традиционных структур продаж с клиентами «в эпоху цифровизации и электромобильности». При этом в компании исключают как передачу всей сети в одни руки, так и увольнение около 8 тыс. работающих там сотрудников.

20 января о возможной продаже автосалонов Mercedes-Benz сообщало издание Bild. По его данным, генеральный производственный совет компании выступает против продажи, считая такое решение пощечиной для работников, которые шли на уступки по зарплате ради прибыли компании.

Ранее 24 января стало известно, что большинство опрошенных россиян достаточно высоко оценили качество автомобилей из КНР и уверены, что китайский автопром переориентировался на Россию в последние два года. При этом около 40% респондентов заявили, что хотели бы более разнообразного выбора таких машин.