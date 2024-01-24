Обвиняемую в убийстве девятимесячной дочери женщину арестовали на два месяца
В Санкт-Петербурге задержанная после убийства девятимесячной дочери Варвара Жеребцова промолчала на заседании суда в среду, 24 января, на котором ей предъявили обвинения, согласившись с ними. Об этом сообщил источник «Известий».
По версии следствия, молодая женщина, совершив убийство ребенка, покинула место преступления, придумала легенду про постороннего человека, с которым она якобы оставила маленькую дочь и ее брата.
Известно также, что женщина ведет аморальный образ жизни, употребляет алкоголь и наркотики. К настоящему времени еще не все свидетели допрошены. Кроме того, отмечается, что подсудимая могла уничтожить все улики.
Решением суда она заключена под стражу сроком на два месяца.
22-летняя мать убитого ребенка была задержана полицией 22 января, она призналась в преступлении. Изначально сообщалось, что 20 января мать девочки ушла из своей квартиры на Тихоокеанской улице в Парголово в Петербурге по делам, оставив свою девятимесячную дочь и ее годовалого брата дома с подругой. Вернувшись домой, она обнаружила тело дочери между кроватью и стеной. В квартире был только брат погибшей девочки, подруги дома не было, а входная дверь была закрыта.
Как позднее стало известно, всё рассказанное женщиной было неправдой.